RAMAZAN İMSAKİYE
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Bitcoin ve kripto parası olanlar dikkat! Türkiye'de bir ilk: Kripto paralar haciz edilebilir mi? Emsal karar çıktı!

Türkiye'de bir ilk! Bitcoin ve kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiren karar çıktı. İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi, bir borçlunun kripto parasının bulunduğu hesaba haciz işlemi yapılmasına yönelik itirazını, bu tür paraların da emtia ve menkul kıymetler kapsamında değerlendirileceği gerekçesiyle reddetti. Alınan kararın ardından Türkiye'de ilk kez bir borçlunun kripto parası haczedilecek.

20.04.2021 18:11 - Son Güncelleme: 20.04.2021 18:11
Türkiye'de bir ilk! Mahkemeden flaş 'Bitcoin' kararı

Türkiye'de bir ilk! İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi, bir borçlunun kripto parasının bulunduğu hesaba haciz işlemi yapılmasına yönelik itirazını, bu tür paraların da emtia ve menkul kıymetler kapsamında değerlendirileceği gerekçesiyle reddetti.

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Türkiye'de bir ilk! Mahkemeden flaş 'Bitcoin' kararı

Kripto para, Türkiye'de ilk kez bir mahkeme tarafından menkul değer olarak kabul edildi. İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi'nin aldığı bu karar, Türkiye'de kripto paralara yönelik ilk hukuki işlem olması nedeniyle emsal değer taşıyacak.

Türkiye'de bir ilk! Mahkemeden flaş 'Bitcoin' kararı

KRİPTO PARA BORSASI, BORÇLUNUN HESABINA BLOKE KOYDU
İstanbul'da bir alacaklı 42 bin liralık (masraflarla beraber 60 bin lira) borcuna karşılık İstanbul 14. İcra Müdürlüğü'ne başvurarak, bu kişinin Türkiye merkezli bir kripto para borsasındaki hesabına haciz işlemi uygulanmasını talep etti.

Türkiye'de bir ilk! Mahkemeden flaş 'Bitcoin' kararı

Talebi değerlendiren mahkeme, 5 Mart 2021'de borçlunun kripto paralarına haciz işlemi uygulanmasına yönelik karar aldı. Söz konusu kripto para borsası da borçlunun hesabına bloke koydu.

Türkiye'de bir ilk! Mahkemeden flaş 'Bitcoin' kararı

Borçlunun avukatı Kerem Bilen, İstanbul İcra Hukuk Mahkemesine başvurarak haciz kararına itiraz etti.