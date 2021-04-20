Bitcoin ve kripto parası olanlar dikkat! Türkiye'de bir ilk: Kripto paralar haciz edilebilir mi? Emsal karar çıktı!
Türkiye'de bir ilk! Bitcoin ve kripto para yatırımcılarını yakından ilgilendiren karar çıktı. İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi, bir borçlunun kripto parasının bulunduğu hesaba haciz işlemi yapılmasına yönelik itirazını, bu tür paraların da emtia ve menkul kıymetler kapsamında değerlendirileceği gerekçesiyle reddetti. Alınan kararın ardından Türkiye'de ilk kez bir borçlunun kripto parası haczedilecek.
20.04.2021 18:11
- Son Güncelleme: 20.04.2021 18:11