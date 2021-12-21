Geç kalan yanar! 10 gün içinde... EYT’de dikkat çeken SGK tafsilatı! Yaşa takılanlar bunu yapmazsa emekli olamıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borcunu yapılandıranlar için ikinci taksitli ödeme süresi bu ay sona eriyor. Prim borçları, GSS borçları ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasında son tarih 31 Aralık. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar prim borçları ile ilgili birçok sorunun yanıtını merak edip araştırıyordu. Yapılandırma kapsamında EYT'liler için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Eğer emeklilikte yaşa takılanların o borcu kapanmazsa ne yazık ki emekli olamıyor. Yani EYT çıksa dahi yararlanma imkanınız olmuyor. İşte EYT'lilerin dikkat etmesi gereken hususlar...