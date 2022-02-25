BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Şubat Cuma her evin ihtiyacı seçenekler sunuyor! 9,50 TL’den evlerinize gelecek, düzen verecek!
Yarın evine en yakın BİM şubesini ziyaret edecek olan vatandaşlar bugünden BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Şubat Cuma incelemesi yaparak alacaklarını belirlemek istiyor. Woon 32 inç HD Ready Uydulu LED TV 2.299 TL'den, Fakir Fincanlı Filtre Kahve Makinesi 239 TL'den, Chef's Pro Tek Fiyat Çelik Ürünleri 69,90 TL'den, Vakumlu Hurç Seti 3'lü 24,90 TL'den satışa sunulacak. Evlerinde düzeni seven ve toparlayıcı ürünler almak isteyenler poşetini alarak yarın BİM'e uğrayabilir
25.02.2022 07:16 - Son Güncelleme: 25.02.2022 07:16
Marketlerin indirimlerini yakından takip edenler en çok ziyaret edilen marketler zinciri BİM aktüelde neler olduğunu öğrenmek istiyor. 9,50 TL'den evlerinize gelecek, düzen verecek. Her Salı ve Cuma birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri satışa sunan BİM aktüel ürünler kataloğu önceden inceleniyor ve stoklar bitmeden yetişmek isteyenler alacaklarının listesini yapıyor. BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Şubat Cuma her evin ihtiyacı seçenekler sunuyor ve en dikkat çekenler arasında düzenleyici çeşitleri yer alıyor. Kumtel Siyah Cam Set Üstü Ocak 699 TL'den satılacak. Haberimizden tüm ürünleri inceleyebilirsiniz.