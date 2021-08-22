Halkbank SGK’lı olan herkese kredi müjdesi! 36 ay vadeli 100.000 TL krediye ilgi büyük! 3.895,62 TL aylık ödemesi var
Peş peşe açıklandı. Nakit ihtiyacı olan kişiler için güzel haberler gelmeye devam ediyor. 36 ay vadeli 100.000 TL krediye vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bankaların İhtiyaç kredisi ürünleri yolu ile sunmuş bulunduğu finansman destekleri, ekonominin başarılı bir biçimde işleyişi bakımından çok büyük bir ciddiye sahip. Halkbank 100.000 TL üst limitli olarak hazırlamış bulunduğu kampanyada, sadece özel sektörde çalışan müşterileri amaçlıyor. En çok 36 ay vade opsiyonuyla sunulmakta olan kredi, %1,63 ile %1,68 gibi iki ayrı ve uygun faiz oranları uyguluyor.
Bankaların İhtiyaç kredisi ürünleri yolu ile sunmuş bulunduğu finansman destekleri, ekonominin başarılı bir biçimde işleyişi bakımından çok büyük bir ciddiye sahip. Bankaların İhtiyaç kredisi ürünleri yolu ile sunmuş bulunduğu finansman destekleri, ekonominin başarılı bir biçimde işleyişi bakımından çok büyük bir ciddiye sahip. Bununla birlikte bankaların değişik kesimlerin gereksinimlerini gözetecek şekilde hazırlamış bulunduğu kredi paketleri, hemde teminatlar ve kefaletlerle emniyet altına alınan bir metoda sahip. Bu hal bilhassa özel sektör çalışanlarının finansman desteklerinden yararlanabilmesi konusu ile ilgili detaylı sorunların meydana çıkmasına sebep oluyor.
Halkbank bu büyük meseleye çözüm oluşturacak biçimde hazırlamış bulunduğu "Halkbank Özel Sektör Çalışanlarına Kredi" kampanyasıyla lider bir rol üstleniyor. Özel sektör çalışanlarının gelir belgesi ve kefalet gibi bürokratik işlemler konusu ile ilgili başka kesimlere göre dezavantajlı olması, bu kampanya ile dengeleniyor.
Kamu bankacılığının iyi bir örneği olarak hazırlanmış olan finansman desteğinin bütün işlevlerini sizler amacıyla gözden geçirdik.
Özel Sektör Çalışanlarına Kredi Özellikleri
Halkbank 100.000 TL üst limitli olarak hazırlamış bulunduğu kampanyada, sadece özel sektörde çalışan müşterileri amaçlıyor. En çok 36 ay vade opsiyonuyla sunulmakta olan kredi, %1,63 ile %1,68 gibi iki ayrı ve uygun faiz oranları uyguluyor.
Kampanyanın en özel ve ilgi çekici özelliği geri ödeme konusu ile ilgili sağlamış bulunduğu inanılmaz esneklik. Geri ödeme konusu ile ilgili her başvuru sahibi, aylık eşit taksitli, üç ayda bir eşit taksitli, azalan taksitli, yükselen taksitli serbest taksitli dahil olmak üzere, pek çok seçeneğe sahip oluyor.