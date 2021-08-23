Son dakika haberleri: Ve artık netleşti! Bireysel emeklilik sistemi (BES)'te taşıt ve konut kredisi detayı: Yüzde 50 indirim...
Son dakika haberi: Bireysel emeklilik sistemi (BES)'teki taşıt ve konut kredisi ayrıntısı ilgi çekti. İki ayda 30 bin 18 yaş altı bireysel emeklilik sistemine girerken, sisteme girenlere bir dizi vergi üstünlüğü sunuluyor. Şahıs sigorta primiyle bireysel emeklilik şirketlerine ödenen katkı hisseleri gelir vergisi beyannamesinde indirim hususu yapılabilir. Beyan edilen gelirin yüzde 15'ini ve asgari ücretin senelik tutarını aşmamak koşuluyla mükellefin şahsı, eşi ve ufak çocuklarına ait yaşam sigortalarına ödenen primlerin yüzde 50'si vergi indiriminde kullanılabilir. İşte son dakika haberinin detayları...
Son dakika haberi... Ve sonunda belli oldu. Milyonlarca vatandaş bunu bekliyordu! Yüzde 50 indirim müjdesi geldi. Bireysel emeklilik sistemi ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel emniyetlerin cazip olanaklarla tümleşik bir güvenlik paketinin sahibi olduğu yasa Eylül sonucunda Meclis'e sunulacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, bireysel emeklilik düzeninde sigorta primlerinde vergi indiriminden düzenin işleyişine kadar çoğu başlıkta merak edilen suallere cevap verdi:
1-Eşim ve çocuklarım için ödediğim sigorta primlerinde vergi indiriminden yararlanabilir miyim?
Ücretli olarak çalışan, serbest meslek sahipleri kendiniz ve aile bireylerinizin birikimli hayat sigortası poliçeleri için ödediğiniz primlerin yüzde 50'si vergi indiriminde kullanılabilir. Sağlık, hastalık, kaza, ölüm, işsizlik, doğum, analık, eğitim gibi diğer hayat sigortaları poliçesi için ödenen primlerin tamamı aylık brüt ücretin yüzde 15'ini, brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak koşuluyla vergi indiriminde kullanılır.
2-Bireysel emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan hangi tür ödemeler menkul sermaye geliri sayılır?
Emekli sandıkları, sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından on yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen gelir menkul sermaye iradı kabul ediliyor. On yıl katkı payı ödemekle beraber emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlarla bu sürede kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı da (devlet katkılarının ödemeye konu olan kısmına isabet eden tutar dâhil) bu kapsamda yer alıyor.
3-Sigorta şirketlerine ödenen şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik şirketlerine ödenen katkı payları gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılabilir mi?
Beyan edilen gelirin yüzde 15'i ve asgarî ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla şahsa, eşe, küçük çocuklara ait hayat sigortalarına ödenen primlerin yüzde 50'si indirim konusu yapılabilir. Sağlık, ölüm, kaza, hastalık, engellilik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri deaynı kapsamda yer alıyor.
2013'ten itibaren ücretliler için vergiye tabi ücret matrahının; yıllık beyanname verenler için vergi matrahlarının tespitinde ödenen katkı payları indirim konusu yapılamayacak.
4- Bir ücretli yapmış olduğu şahıs sigorta primlerini hangi şartlarda indirim konusu yapabilir?
İndirim için sigorta şirketine ödenen şahıs sigorta primlerinin, mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait olması, şirketin merkezinin Türkiye'de bulunması zorunluluğu bulunuyor.
Ayrıca sigorta priminin ödendiğinin belgelendirilmesi, bu primlerin ücretin safi tutarının tespitinde ayrıca indirilmemiş olması gerekiyor.