Son dakika haberleri: Ve artık netleşti! Bireysel emeklilik sistemi (BES)'te taşıt ve konut kredisi detayı: Yüzde 50 indirim...

2-Bireysel emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan hangi tür ödemeler menkul sermaye geliri sayılır?

Emekli sandıkları, sigorta ve emeklilik şirketleri tarafından on yıldan az süreyle prim veya aidat ödeyerek ayrılanlara ödenen gelir menkul sermaye iradı kabul ediliyor. On yıl katkı payı ödemekle beraber emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlarla bu sürede kısmen ödeme alanlara yapılan ödemelerin içerdiği irat tutarı da (devlet katkılarının ödemeye konu olan kısmına isabet eden tutar dâhil) bu kapsamda yer alıyor.