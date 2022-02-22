Emekliye şartsız, koşulsuz 4 bin TL ödeme! Yılda 2 kez hesaplara yatıyor! %100 zam! SGK, Bağkur'lu bayram ikramiyesinde yeni gelişme

Emeklilere her sene Ramazan ve Kurban bayramlarında ödenen ikramiyelerle ilgili yeni gelişmeler ortaya çıkıyor. 2022 yılının ilk aylarında emekli maaşları dahil tüm ücretlere yapılan zamlar sonrasında milyonlarca emekli bayram ikramiyelerinin artırılıp artılamayacağını merak edip araştırıyordu. Emekli bayram ikramiyelerinde artışa gidilmesine yönelik gündeme gelen yeni gelişmeler ise birçok kesim tarafınca memnuniyetle karşılandı. Son olarak, emeklilere Ramazan Bayramı'nda 2.000 TL, Kurban Bayramı'nda 2.000 TL olmak üzere 4 bin lira ikramiye verilmesi üzerinde çalışıldığı bilgisi geldi. Bu sene 2 - 4 Mayıs tarihleri arasında idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde ilk ödemelerin yapılması hedefleniyor. 9 -12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Kurban Bayramı öncesinde de yılın ikinci ödemelerinin yapılması bekleniyor. Peki, 2022 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? SGK-SSK ve Bağ-kur emeklileri bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte merak edilenler!