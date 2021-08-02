Halkbank 12 ay ertelemeli, 60 ay vade ile 175 bin TL kredi fırsatı! Halkbank destek kredisi yararlanma şartları neler?
Vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında ihtiyaç kredileri yer alıyor ve bankaların güncel kampanyaları yakından takip ediliyor. Halkbank 12 ay ertelemeli, 60 ay vade ile 175 bin TL kredi fırsatı gündemde yoğun ilgi gördü ve detaylar merakla araştırılır oldu. Girişimlerin arttığı son dönemlerde yatırımları için banka destekleri istiyor ve uygun şartlar sunan seçenekler değerlendirilmek isteniyor. Peki Halkbank destek kredisi yararlanma şartları neler? Halkbank 5 çeşit destek kredisi ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.
Girişimcilerin yeni iş kurmaları ve ekonomik hayata katılmalarını desteklemek isteyen bankalardan kampanyalar gelmeye devam ediyor. Halkbank 12 ay ertelemeli, 60 ay vade ile 175 bin TL kredi fırsatı oldukça dikkat çekti ve detaylar araştırma konusu oldu. Yeni iş kurarken finansal destek almak ve uygun ödeme koşulları ile geri ödemek isteyen vatandaşlar Halkbank'ın sunduğu 5 çeşit kredi desteğine göz atabilir. İşte Halkbank destek kredisinden yararlanma şartları…
HALKBANK DESTEK KREDİSİ
Farklı deneyimlere sahip ve farklı alanlarda iş fikirlerine sahip girişimcilere özel kredi seçenekleri sunuyoruz. Girişimci Kredilerimiz ile, girişimcileri, üniversite mezunu genç girişimcilerden, teknokentlerde faaliyet gösteren teknolojik girişimcilere kadar geniş bir yelpaze ile destekliyoruz.
KİMLER FAYDALANABİLİR?
Başvuru tarihi itibariyle, 2 yılı aşmamak üzere ticari faaliyette bulunan veya herhangi bir faaliyeti ya da kendine ait bir işyeri olmayıp kendi işini kurmak isteyen girişimciler faydalanabilmektedirler.
*Girişimci Kredilerimizden faydalanabilmek için şirket kuruluşunun tamamlanmış olması ve gerekli belgeler ile başvuru yapılması gerekmektedir.