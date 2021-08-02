Halkbank 12 ay ertelemeli, 60 ay vade ile 175 bin TL kredi fırsatı! Halkbank destek kredisi yararlanma şartları neler?

KİMLER FAYDALANABİLİR?

Başvuru tarihi itibariyle, 2 yılı aşmamak üzere ticari faaliyette bulunan veya herhangi bir faaliyeti ya da kendine ait bir işyeri olmayıp kendi işini kurmak isteyen girişimciler faydalanabilmektedirler.

*Girişimci Kredilerimizden faydalanabilmek için şirket kuruluşunun tamamlanmış olması ve gerekli belgeler ile başvuru yapılması gerekmektedir.