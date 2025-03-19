Halkbank 1000 TL! Ziraat Bankası 2500 TL hediye para veriyor! İşte son tarih

Halkbank ve Ziraat Bankası, müşterilerine gıda alışverişlerinde 1.000 TL ile 2.500 TL arasında hediyeler sunarak bütçelere katkı sağlıyor. İşte bu kampanyaların dikkat çeken detayları, katılım şartları ve fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmanız için pratik ipuçları!
Kampanya Süresi: 22 Şubat - 1 Nisan 2025
Son Hediye Kullanım Tarihi: 16 Mayıs 2025
SMS ile Katılım: "RAMAZAN" yazıp 3404'e (KKTC için 3444) gönderin veya Paraf Mobil/Halkbank Mobil uygulamasından "HEMEN KATIL" butonuna tıklayın.
Harcama Şartı: Market sektöründe, 1.000 TL ve üzeri peşin ödemelerde her 1.000 TL'lik işlem başına 100 TL ParafPara kazanın. Toplamda 1.000 TL'ye kadar hediye alabilirsiniz.
✔️ Aynı gün aynı işyerinden sadece ilk harcama geçerli.
✔️ Paraf, Parafly ve sanal kartlar dahil; Paraf Genç, ticari kartlar hariç.
✔️ Kazanılan ParafPara'lar 16 Mayıs 2025'e kadar kullanılmalı.
Kampanya Süresi: 1 Nisan 2025'e kadar başvuru
Hediye Kullanımı: Anında kartınıza yansıyor!
SMS ile Katılım: "RAMAZAN" yazıp 4757'ye gönderin, Bankkart Mobil veya internet şubesinden başvurun.
Harcama Şartı: Market, bakkal, manav gibi yerlerde 2.500 TL ve üzeri tek seferlik harcamalarda 250 TL Bankkart Lira kazanın. Toplamda 2.500 TL'ye kadar hediye alabilirsiniz.
✔️ Sadece Bankkart, Bankkart Prestij/Prestij Plus ve Genç kartlar geçerli.
✔️ Bankkart Business, Başak ve Ücretsiz kartlar dahil değil.
✔️ E-ticaret işlemleri kampanyaya dahil değil.
Küçük Büteçeli Müşteriler için Halkbank:
1.000 TL'lik tek seferlik harcamalarla 100 TL geri kazanım avantajı, sık alışveriş yapanlar için ideal.
Dikkat: ParafPara'ların kısa kullanım süresi (16 Mayıs) planlama gerektiriyor.
2.500 TL'lik tek seferlik alışverişlerde 250 TL hediye, büyük aileler veya toplu alım yapanlar için cazip.
Avantaj: Bankkart Liralar anında yansıyor ve fatura ödemelerinde kullanılabiliyor.
Kaynak: takvim.com.tr
Haber içeriği, bankaların resmi duyuruları ve kampanya şartnameleri incelenerek yazılmıştır
Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden ve kurumların resmi sitelerinden alınmıştır