2354 TL ve 1298 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Gözler oradaydı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı az evvel duyurdu!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tüberküloz ve SSPE hastaları ile engelli vatandaşlara, farklı tutarlarda düzenli ödemeler yapılacağını bildirdi. Bakanlığın resmi internet sitesi aracılığı ile yapılmış olan kronik hastalık yardımı duyurusuna göre tüberküloz ve SSPE hastalarına, aylık olarak düzenli nakit hizmeti sunulacaktır.
24.05.2022 08:28 - Son Güncelleme: 24.05.2022 08:28
2022 yılında da ülke sınırları içerisinde yaşayan tüm muhtaç ailelere ve bireylere ulaşmaya devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakıma muhtaç olan engelli ve kronik hastalar için de nakit hizmeti sunacağını açıkladı. Bakanlık söz konusu yardım hizmetine kapsamında sayılacak olan hastalıkları ve engel oranlarını bildirdi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kronik Hastalık Yardımı 2022
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni dönemde de kronik hastalığa sahip olan vatandaşlara nakit hizmeti sunacağını duyurmuştur.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yakalandıkları kronik hastalıklar sebebi ile hem de mali hem de psikolojik anlamda kayıplara uğramış olan vatandaşlara, düzenli olarak ödeme yapmaktadır.