2354 TL ve 1298 TL tutarında karşılıksız ödeme yapılacak! Gözler oradaydı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı az evvel duyurdu!

2022 yılında da ülke sınırları içerisinde yaşayan tüm muhtaç ailelere ve bireylere ulaşmaya devam eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakıma muhtaç olan engelli ve kronik hastalar için de nakit hizmeti sunacağını açıkladı. Bakanlık söz konusu yardım hizmetine kapsamında sayılacak olan hastalıkları ve engel oranlarını bildirdi.