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Haberler Ekonomi Halen yardım alanlara ek gelir müjdesi! 300, 400, 500, 600, 700 TL ödeme hesaplara yatıyor! E-devlet aile destek başvuru ekranı

Halen yardım alanlara ek gelir müjdesi! 300, 400, 500, 600, 700 TL ödeme hesaplara yatıyor! E-devlet aile destek başvuru ekranı

12 ay boyunca düzenli ödeme yapılacak. Müjdeli haberi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Aile Desteği Programı ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilaç olacak. Gelir testine göre rakam belirlenecek. 350, 400, 550, 600, 750 TL ödeme hesaplara yatıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken güzel haber geldi. Kamu işçileri ve memurlar hariç ihtiyaç duyan, nakdi yardıma ihtiyaç duyan herkes başvurabilir. Halen yardım alanlara ek destek sağlanacak. İşte son dakika gelişmenin detayları...

22.06.2022 10:33 - Son Güncelleme: 22.06.2022 10:33
Halen yardım alanlara ek gelir müjdesi! 300, 400, 500, 600, 700 TL ödeme hesaplara yatıyor! D-devlet aile destek başvuru ekranı

Geçim sıkıntısı yaşayan ve zor durumda olan vatandaşlar! Aile Destek Paketi hazırlandı. Ekonomik olarak destek sunmak amacıyla düzenleniyor. Temmuz ayı gelmeden başvuruların başlayacağı duyuruldu. 2 şekilde başvuru yapılabilir. Dileyenler e-Devlet üzerinden, dileyenler de sosyal yardım kuruluşları aracılığı ile işlemlerini halledebilecek. Kurban Bayramı yaklaşırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamaları heyecan yarattı. Peki Aile Destek Paketi nedir? Kimlere 300, 400, 500, 600, 700 TL ödeme yapılacak?

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Halen yardım alanlara ek gelir müjdesi! 300, 400, 500, 600, 700 TL ödeme hesaplara yatıyor! D-devlet aile destek başvuru ekranı

EK DESTEK MÜJDESİ!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı Kararları arasında Aile Destek Paketine de yer verdi. Erdoğan Aile Destek Programı kapsamında destekler sağlanacağını duyurdu. Yardımların kimleri kapsayacağı, ne kadar ödeme yapılacağı merak edilirken yeni bir açıklama geldi.

Halen yardım alanlara ek gelir müjdesi! 300, 400, 500, 600, 700 TL ödeme hesaplara yatıyor! D-devlet aile destek başvuru ekranı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu başvuru şartlarını taşıyanlara 300 ila 750 TL tutarında ödeme yapılacağını aktardı.

Halen yardım alanlara ek gelir müjdesi! 300, 400, 500, 600, 700 TL ödeme hesaplara yatıyor! D-devlet aile destek başvuru ekranı

Jülide Sarıeroğlu açıklamasında, ''Bir sene boyunca düzenli olarak vatandaşlarımıza her ay verilecek bir yardım paketi açıklandı. Aile Desteği Programı dedik. Kamu işçileri ve memurlar faydalanamıyor.

Halen yardım alanlara ek gelir müjdesi! 300, 400, 500, 600, 700 TL ödeme hesaplara yatıyor! D-devlet aile destek başvuru ekranı

Haziran ayının üçüncü haftasından itibaren sosyal yardım kuruluşları ve e-devlet üzerinden başvuru alınacak. Gelir testi tekrardan yapılmayacak. Sosyal yardımlardan faydalananlar yararlanıyor. 300 TL ile 750 TL arasında rakam.

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