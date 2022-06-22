Halen yardım alanlara ek gelir müjdesi! 300, 400, 500, 600, 700 TL ödeme hesaplara yatıyor! E-devlet aile destek başvuru ekranı
12 ay boyunca düzenli ödeme yapılacak. Müjdeli haberi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Aile Desteği Programı ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilaç olacak. Gelir testine göre rakam belirlenecek. 350, 400, 550, 600, 750 TL ödeme hesaplara yatıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken güzel haber geldi. Kamu işçileri ve memurlar hariç ihtiyaç duyan, nakdi yardıma ihtiyaç duyan herkes başvurabilir. Halen yardım alanlara ek destek sağlanacak. İşte son dakika gelişmenin detayları...
Geçim sıkıntısı yaşayan ve zor durumda olan vatandaşlar! Aile Destek Paketi hazırlandı. Ekonomik olarak destek sunmak amacıyla düzenleniyor. Temmuz ayı gelmeden başvuruların başlayacağı duyuruldu. 2 şekilde başvuru yapılabilir. Dileyenler e-Devlet üzerinden, dileyenler de sosyal yardım kuruluşları aracılığı ile işlemlerini halledebilecek. Kurban Bayramı yaklaşırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamaları heyecan yarattı. Peki Aile Destek Paketi nedir? Kimlere 300, 400, 500, 600, 700 TL ödeme yapılacak?
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu başvuru şartlarını taşıyanlara 300 ila 750 TL tutarında ödeme yapılacağını aktardı.
Jülide Sarıeroğlu açıklamasında, ''Bir sene boyunca düzenli olarak vatandaşlarımıza her ay verilecek bir yardım paketi açıklandı. Aile Desteği Programı dedik. Kamu işçileri ve memurlar faydalanamıyor.