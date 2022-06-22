Halen yardım alanlara ek gelir müjdesi! 300, 400, 500, 600, 700 TL ödeme hesaplara yatıyor! E-devlet aile destek başvuru ekranı

Geçim sıkıntısı yaşayan ve zor durumda olan vatandaşlar! Aile Destek Paketi hazırlandı. Ekonomik olarak destek sunmak amacıyla düzenleniyor. Temmuz ayı gelmeden başvuruların başlayacağı duyuruldu. 2 şekilde başvuru yapılabilir. Dileyenler e-Devlet üzerinden, dileyenler de sosyal yardım kuruluşları aracılığı ile işlemlerini halledebilecek. Kurban Bayramı yaklaşırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamaları heyecan yarattı. Peki Aile Destek Paketi nedir? Kimlere 300, 400, 500, 600, 700 TL ödeme yapılacak?