23 Haziran Philip Morris, BAT, JTİ Marlboro, Lark, L&M RESMİ GAZETE ZAMLI fiyat listesi! SİGARAYA 2 TL ÖTV ZAMMI MI GELDİ?

Sigaraya yeni bir zammın gelip gelmeyeceği tiryakilerinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yer alan karara göre alkollü içeceklerde ve sigarada özel tüketim vergisi oranı artırıldı. Kararla birlikte ÖTV, alkollü içeceklerde yüzde 25, sigarada ise yüzde 10 yükseldi. Şimdi söz konusu bu ÖTV artışının sigaraya ne zaman zam şeklinde yansıyacağı merak ediliyor. Peki sigaraya 2 ya da 4 TL zam mı geldi? Sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Haziran 2022 Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara ÖTV ZAMLI fiyat listesi: Marlboro, Parlıament, Murattı, Lark, Chesterfıeld, L&M...