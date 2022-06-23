23 Haziran Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç dolar oldu? Brent petrol DÜŞTÜ mü, neden düştü?

Brent petrol fiyatı sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle akaryakıtta indirim bekleyen sürücüler brent petrol fiyatının düşüp düşmediğini merak ediyor. Brent petrol bugün sert çakıldı. Düşüş ivmesi gören petrol fiyatlarında son durum haberimizde! Peki Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç TL (dolar) oldu? Brent petrol düştü mü, neden düşüyor? Benzin, motorin, LPG'ye indirim var mı? İşte 23 Haziran Brent petrol varil fiyatı...