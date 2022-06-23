23 Haziran Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç dolar oldu? Brent petrol DÜŞTÜ mü, neden düştü?
BRENT PETROL DÜŞÜŞ HABERLERİ SON DAKİKA! Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç TL (dolar) oldu? 23 Haziran Brent petrol varil fiyatı merak konusu oldu. Vatandaşlar Brent petrol DÜŞTÜ mü, neden düşüyor? sorularına yanıt arıyor. Peki Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum ne? Petrolde sert gerileme kaydedildi. Hal böyle olunca sürücüler harekete geçti ve akaryakıt indirim var mı yok mu araştırmaya koyuldu. İşte petrol piyasasında haftanın ortasında yaşanan hareketliliğin detayları
Brent petrol fiyatı sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kişi tarafından araştırılmaya başlandı. Özellikle akaryakıtta indirim bekleyen sürücüler brent petrol fiyatının düşüp düşmediğini merak ediyor. Brent petrol bugün sert çakıldı. Düşüş ivmesi gören petrol fiyatlarında son durum haberimizde! Peki Brent petrol fiyatı ne kadar, kaç TL (dolar) oldu? Brent petrol düştü mü, neden düşüyor? Benzin, motorin, LPG'ye indirim var mı? İşte 23 Haziran Brent petrol varil fiyatı...
BRENT PETROL FİYATI DÜŞTÜ MÜ, NEDEN?
23 Haziran 2022 itibariyle grent petrolün varili uluslararası piyasalarda 109,33 dolardan işlem görüyor.
Bir önceki gün 116,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 114,65 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün ise kapanışa göre yüzde 4,64 düşüşle 109,33 dolar oldu.
RESESYON ENDİŞESİ
Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 104 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkedeki akaryakıt fiyatlarının düşürülmesi için harekete geçeceğine ilişkin haber akışı ve artan resesyon endişeleri etkili oldu.
ABD Başkanı Biden pazartesi günü, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadelede federal benzin vergisi için geçici muafiyet ilan edebileceklerini, bu hafta sonuna kadar bu konuda bir karara varılacağını söyledi.
BENZİNDEKİ FİYAT ARTIŞI
Biden geçen haftalarda yaptığı bir açıklamada da petrol şirketlerinin arz sıkıntısından yararlanarak karlarını artırdığını belirtmişti. Büyük petrol üreticilerinden ExxonMobil, Chevron, BP ve Shell'in de aralarında bulunduğu şirketlere bir mektup yazan Biden, artan benzin fiyatlarına karşı petrol şirketlerine üretimi artırma çağrısında bulunmuştu.