Çalışan annelere iyi haber: Doğum izni artacak! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan kadınlara müjde geldi. Bakan Işıkhan, "Doğum iznini artıracak, işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık" açıklamasını yaptı. Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu'nda sunum yapan Bakan Işıkhan, şu mesajları verdi:
1 MİLYON KADINA İŞ POLİTİKALAR GELİŞTİRİYORUZ:
Siyaset üstü yaklaşım gösterip hareket etmeliyiz. Kadına yönelik şiddetin her türüyle mücadelede farkındalık yaratıyoruz. Çalışma hayatında ayrımcılık ve mobbinge karşı sıfır tolerans politikamızı sürdürüyoruz. Kadınların işgücüne katılımını artırmak için kapsayıcı politikalar geliştiriyoruz. Şiddet mağduru kadınları yeniden işgücüne kazandırmaya yönelik özel programlar tasarlıyoruz.
3 ÖNCELİK SIRALADI:
Öncelik verdiğimiz başlıkları kadın istihdamının ve iş gücü katılımının artırılması, eşit işe eşit ücret, çalışan kadınların iş yaşamındaki haklarının korunması olarak belirliyoruz.
ÇALIŞAN ANNELERE DESTEK:
Çocuk bakım sorumluluğu nedeniyle iş gücü piyasasından dışlanmış ya da uzak kalma riskini taşıyan kadınların ev eksenli çocuk bakım hizmeti yoluyla iş gücü piyasalarına katılmalarını sağlıyoruz. 2019-2022 yıllarında 3 bin 700 çalışan annenin ve eğitimli çocuk bakıcısının kayıtlı istihdamı desteklendi. Çalışan annelerin kayıtlı istihdamda kalması için çocuk bakım desteğini 3 bin liradan 7 bin 500 liraya yükselttik.
İZNİN ARTIRILMASINA ÇALIŞIYORUZ:
Memurlara 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda ise 1.5 saatlik bir izin veriliyor. Doğum izninin artırılması ve işçi ile memur arasındaki farkları giderecek çalışmalarımıza başladık. İzin sürelerinin daha da artırılması için çalışmalar yapıyoruz.
KADINI İŞE ALANA DESTEK:
Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi ile işverenlerimize işe alınan her kadın için aylık 25 bin liraya kadar prim, vergi ve ücret desteği ödeniyor. 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadınlar için de aylık 3 bin lira çocuk bakım desteği veriyoruz. 2024 Şubat- Kasım sonu itibarıyla da 3 bin 833 kadın bu projemizden faydalandı. İşgücü Uyum Programı ile özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerimiz işgücü piyasasına dâhil edildi. 2024 yılı Kasım sonu itibariyle 102 bin 244'ü kadın 114 bin 307 kişi programdan faydalandı.
YENİ İSTİHDAM SAĞLANACAK:
Emine Erdoğan'ın himayesinde, İş Pozitif Programı kapsamında 519 bin 214'ü yerleştirme, 239 bin 688'i aktif iş gücü programı olmak üzere toplam 758 bin 982 kadın istihdama kazandırıldı. Bu yılın sonunda da 1 milyondan fazla kadını istihdama kazandıracağız.
PROJE SÜRECEK:
Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi ile 4 bin kadın işverenin yanında çalıştıracağı 4 bin kadın işçi için 26 ay boyunca aylık net asgari ücret tutarına kadar hibe desteği sağlandı. Projenin ikinci fazının gerçekleştirilmesine karar verildi.
NEET ÇALIŞMASI:
18-29 yaş aralığında olup ne eğitimde ne istihdamda yer alan kadınların (NEET) sorunlarının ve ihtiyaçlarının görünür kılınmasına zemin hazırlanacak.
YÜKSEK ORANDA İŞSİZLER İÇİN KULLANILIYOR:
İşsizlik Fonu'ndan yapılan harcamaların yüzde 60.7'si doğrudan işsizlere, yüzde 35.69'u istihdamı korumaya, yüzde 3.61'i ise vatandaşa sunulan hizmetleri daha etkin sunabilmek amacıyla harcandı.
KADIN ÇALIŞANA ÖNEM VERİLİYOR:
Bakanlıktaki 3 bin 50 çalışanın bin 92'si, SGK'da görevli 32 bin 774 çalışanın 13 bin 754'ü, İŞKUR'da görevli 9 bin 580 çalışanın 4 bin 792'si, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda görevli 118 çalışanın 55'i kadın.
(BURCU ŞEN)