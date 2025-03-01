Çalışan annelere iyi haber: Doğum izni artacak! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı

YENİ İSTİHDAM SAĞLANACAK:

Emine Erdoğan'ın himayesinde, İş Pozitif Programı kapsamında 519 bin 214'ü yerleştirme, 239 bin 688'i aktif iş gücü programı olmak üzere toplam 758 bin 982 kadın istihdama kazandırıldı. Bu yılın sonunda da 1 milyondan fazla kadını istihdama kazandıracağız.



PROJE SÜRECEK:

Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi ile 4 bin kadın işverenin yanında çalıştıracağı 4 bin kadın işçi için 26 ay boyunca aylık net asgari ücret tutarına kadar hibe desteği sağlandı. Projenin ikinci fazının gerçekleştirilmesine karar verildi.