Haftanın indirim kataloğu yayınlandı! Migros 'Madem öyle' dedi ve tek tek açıkladı! Fiyatlar düştükçe düştü! Mutfak ihtiyaçları ve elektronik ürünlerde...

Yeni Migros kataloğu yayınlandı. Büyük perakende market zincirlerinden olan Migros bu hafta indirime güren ürünlerini birer birer açıkladı. Zincir marketler arasında devam eden rekabete güncel aktüel kataloğu ile dahil olan Migros resmen çıldırdı. Ürünlerinde yaptığı indirimlerler ağızları açık bıraktı. Bu hafta Migros'ta teknolojik ürünlerden tekstile mutfak ihtiyaçlarından deterjan çeşitlerine bir çok üründe indirim yapıldı. İşte Migros kasım ayı aktüel ürünler kataloğu...