Haftalık 110 bin lira! Villalarda Ramazan Bayramı öncesi doluluk yüzde 90'a ulaştı
Koronavirüs pandemisiyle birlikte tatil tercihleri villaya döndü. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde de haftalığı 10 bin lira ile 110 bin lira arasında değişen lüks villalar büyük ilgi görüyor. Günler öncesinden yüzde 90'ı dolan villalar, pandemi döneminde de izole tatili tercih edenlerden rağbet görmüştü.
Pandemi döneminde izole tatil tercih edenlerin yoğun ilgisiyle öne çıkan lüks villa turizminde, Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşıyor. Antalya'nın Kaş ilçesi ve Kalkan bölgesindeki deniz manzaralı, eşyalı, havuzlu ve lüks binlerce villada doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.
Erken rezervasyonlarla haftalık ya da aylık uygun fiyatlara kiralanan lüks villaların oda sayısı fazla olunca birkaç aile ya da arkadaş grubu aynı yerde tatil yapabiliyor. Kalabalık grup ya da ailelerin tercih etmesi halinde otellere göre avantajlı olan lüks villaların fiyatları ise haftalık 10 bin ile 110 bin lira arasında değişiyor.
Verilen hizmet ve eşyaların lükslüğü ise fiyatı artıran faktörler arasında yer alıyor. Hafta sonu tatiliyle birleştirilince 5 günlük Ramazan Bayramı'nı tatile dönüştürmek isteyen yerli tatilciler, erkenden 1 haftalık rezervasyon yaptırdı.
'KİŞİ BAŞI HESAPLAMADA OTELLERDEN UYGUN'
Turizm sezonu öncesi bayram hareketliliğinin sektöre can suyu kattığını anlatan lüks villa kiralama firma yetkilisi Erdal Okurgan, kendi portföyünde bulunan 1500 villada 5 bin tatilciyi her sezon ağırladığını söyledi. Telefonlarının susmadığını, ilgiden mutlu olduklarını aktaran Okurgan, "Pandemiden sonra izole tatil nedeniyle büyük ilgi gördük. Geçen yıla göre yoğunluk 3 kat arttı.