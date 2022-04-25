Haftalık 110 bin lira! Villalarda Ramazan Bayramı öncesi doluluk yüzde 90’a ulaştı

Erken rezervasyonlarla haftalık ya da aylık uygun fiyatlara kiralanan lüks villaların oda sayısı fazla olunca birkaç aile ya da arkadaş grubu aynı yerde tatil yapabiliyor. Kalabalık grup ya da ailelerin tercih etmesi halinde otellere göre avantajlı olan lüks villaların fiyatları ise haftalık 10 bin ile 110 bin lira arasında değişiyor.