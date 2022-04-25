Devlet kurumu duyurdu: Bir çocuğu olanlara 300 TL, iki çocuğu olanlara 400 TL, üç çocuğu olanlara 600 TL karşılıksız nakit ödeme yapılacak!
Yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik koşullara karşın vatandaşın yanında olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklu ailelere nakdi yardımda bulunacağını açıkladı. Çocuklu aileler için "doğum yardımı" başlığı altında iki ayrı hizmet geliştirdiğini duyuran bakanlık, ilgili hizmetlerinin ayrıntılarını paylaştı. İşte bakanlığın doğum yardımı hizmetlerine ilişkin haberin devamı.
Geride bıraktığımız yılın son aylarından bu zamana kadar çeşitli ekonomik ve siyasi faktörler çerçevesinde kötü bir grafik sergilemeye devam eden döviz kurları ve altın piyasası, gündelik hayatta satın alınan ürünlere ve diğer hizmetlere yüksek oranlı zamların yansımasına sebep oldu. Hayat koşullarının giderek pahalılaşmasından ötürü geçim derdine düşen ve temel ihtiyaçlarını dahi nasıl karşılayacakları konusunda bir bilinmezliğe doğru sürüklenene vatandaşlar, devlette yardım taleplerini iletmeye başladılar.
Bir süredir ekonomi piyasalarının agresif hareketlerine karşın mücadele etmeye çalışan vatandaşların yardım talepler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından olumlu karşılandı.
Doğum Yardımı Nedir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geliştirilmiş olan sosyal yardım modellerinden biri olarak hizmete sunulan doğum yardımı, 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğan çocuğa ya da çocuklara sahip olan ailelere yapılan nakdi yardımı ifade etmektedir. Bu yardım aracılığı ile ailelere çocuk sayılarına göre farklı tutarlarda nakit yardımı ulaştırılmaktadır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın PTT şubeleri aracılığı ile ulaştırdığı doğum parası yardımının detayları açıklandı. Bakanlık, ilgili yardımın tek seferlik bir ödemeden ibaret olduğunu ve hem annenin hem de babanın bu yardım hizmetine başvuruda bulunabileceğini bildirdi.