Devlet kurumu duyurdu: Bir çocuğu olanlara 300 TL, iki çocuğu olanlara 400 TL, üç çocuğu olanlara 600 TL karşılıksız nakit ödeme yapılacak!

Geride bıraktığımız yılın son aylarından bu zamana kadar çeşitli ekonomik ve siyasi faktörler çerçevesinde kötü bir grafik sergilemeye devam eden döviz kurları ve altın piyasası, gündelik hayatta satın alınan ürünlere ve diğer hizmetlere yüksek oranlı zamların yansımasına sebep oldu. Hayat koşullarının giderek pahalılaşmasından ötürü geçim derdine düşen ve temel ihtiyaçlarını dahi nasıl karşılayacakları konusunda bir bilinmezliğe doğru sürüklenene vatandaşlar, devlette yardım taleplerini iletmeye başladılar.