Hafta sonu yeni A101 aktüel kataloğu yayında! Bu ürünler... Fiyatlarda ezber bozuldu KDV + ek indirim! 11,95'e düştü 20'li halde satılıyor!

Gıda mamüllerindeki KDV indirimi ardından gözler zincir marketlere çevrilmişti. Marketlerden peş peşe indirim açıklamaları gelmeye başladı. Öte yandan aktüel mamüller kataloğu da her hafta bulunduğu gibi bu hafta yoğun ilgi görüyor. Bilindiği üzere A101 marketler her hafta değişik mamüllerde indirim yapıyor. Bu indirimler de akteül katalog ile duyuruluyor. Hafta sonu yeni A101 aktüel kataloğu yayınlandı. KDV indirimine aktüel katalog indirimi de eklenince vatandaşlar ek indirimin keyfini çıkarmaya başladı. İşte hafta sonu A101 aktüel mamülleri tam liste...