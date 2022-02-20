Hafta sonu yeni A101 aktüel kataloğu yayında! Bu ürünler... Fiyatlarda ezber bozuldu KDV + ek indirim! 11,95'e düştü 20'li halde satılıyor!
A101 zincir marketlerinin hafta sonu indirimli ürünleri araştırılıyor. Her hafta farklı aktüel ürünler kataloğu yayınlayan A101 bu hafta da çeşitli ürünlerde indirim uyguladı. Vatandaşlar alışveriş için torbalarını hazırladı pazara gitmeden önce marketlerde indirim var mı yok mu öğrenmek istiyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra bu hafta sonu bir çok elektronik üründe de indirimler yapıldı. Plazma, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, tost makinesi, ısıtıcı, süpürge makinesi, katlanabilir bisiklet, tencere-tava, tabak ve daha pek çok üründe indirim gerçekleştirildi. Ayrıca Biotol Bulaşık Deterjanı 35,95'e düştü. La Belle Ultra Hijyenik Ped 20'li 11,95'ten satılmaya başlandı. İşte A101 hafta sonu aktüel ürünler kataloğu tam liste...
20.02.2022 08:36 - Son Güncelleme: 20.02.2022 08:37
Gıda mamüllerindeki KDV indirimi ardından gözler zincir marketlere çevrilmişti. Marketlerden peş peşe indirim açıklamaları gelmeye başladı. Öte yandan aktüel mamüller kataloğu da her hafta bulunduğu gibi bu hafta yoğun ilgi görüyor. Bilindiği üzere A101 marketler her hafta değişik mamüllerde indirim yapıyor. Bu indirimler de akteül katalog ile duyuruluyor. Hafta sonu yeni A101 aktüel kataloğu yayınlandı. KDV indirimine aktüel katalog indirimi de eklenince vatandaşlar ek indirimin keyfini çıkarmaya başladı. İşte hafta sonu A101 aktüel mamülleri tam liste...