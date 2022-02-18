Memur-Sen'den 3600 ek göstergeye ilişkin açıklama!
Memur-Sen Konfederasyonundan, kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ilgili komisyon çalışmalarının devam ettiği süreçte Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar haricindeki sözde taslak, gerçek dışı beyan ve haberlere itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.
18.02.2022 17:09 - Son Güncelleme: 18.02.2022 17:09
Memur-Sen'in yazılı açıklamasında, 6. Dönem Toplu Sözleşme'de karara dönüştürdükleri ek göstergelerin düzenlenmesine yönelik çalışmanın ilk toplantısının, 16 Şubat 2022'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir araya gelinerek gerçekleştirildiği anımsatıldı.
Bilinmelidir ki; 3600 ek gösterge dahil kamu görevlilerini ilgilendiren her konunun asli öznesi ve tek yetkili tarafı Memur-Sen'dir.
Ek göstergelere ilişkin komisyon çalışmalarının gerçekleşeceği bu süreçte, Memur-Sen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamalar haricindeki sözde taslaklara,