Memur-Sen’den 3600 ek göstergeye ilişkin açıklama!

Söz konusu toplantıda, Bakanlık tarafından kamu görevlilerine yönelik istatistik ve mevcudu özetleyen bir çalışmanın kendilerine sunulduğu, bu bilgilerin dışında "ek göstergelere" ilişkin unvan bazlı bir taslak çalışmanın sunulmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: