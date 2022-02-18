Anında 20.000 TL nakit desteği! Milyonlarca emekli bu habere çok sevinecek! Ziraat Bankası'ndan emeklilere özel kredi şartları…
Bankalardan emekli vatandaşlara özel bütçeye uygun düşük faiz oranları ile kredi fırsatları sunuluyor. Milyonlarca emekli konut ve nakit ihtiyaçlarını bu sayede rahatlıkla karşılayabiliyor. Başvuranlar anında 20.000 TL nakit desteği alıyor, tabii banka tarafından belirlenen şartların taşınması gerekiyor. Peki Ziraat Bankası'ndan emeklilere özel kredi şartları neler? 20 bin dışında hangi tutarlarda krediler ne kadar faiz oranları ile alınabiliyor. Ziraat Bankası emekli kredisi başvuru detaylarına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.
18.02.2022 13:27 - Son Güncelleme: 18.02.2022 13:27
Ev alma hayaliyle yanıp tutuşan ya da nakit paraya sıkışan emekli vatandaşlar bankaların faiz oranlarını inceliyor. Ziraat Bankası'ndan emeklilere özel kredi fırsatı sunuyor ve düşük faiz oranı, rahat geri ödeme koşulları ile dikkat çekiyor. Ziraat Bankası'ndan emeklilere özel anında 20.000 TL nakit desteği alabilmek için hangi şartların istendiği ve başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin tüm detaylar araştırma konusu oluyor. Ziraat Bankası emekli kredisine ilişkin örnek ödeme planı haberimizde yer alıyor.