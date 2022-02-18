Anında 20.000 TL nakit desteği! Milyonlarca emekli bu habere çok sevinecek! Ziraat Bankası’ndan emeklilere özel kredi şartları…

Ev alma hayaliyle yanıp tutuşan ya da nakit paraya sıkışan emekli vatandaşlar bankaların faiz oranlarını inceliyor. Ziraat Bankası'ndan emeklilere özel kredi fırsatı sunuyor ve düşük faiz oranı, rahat geri ödeme koşulları ile dikkat çekiyor. Ziraat Bankası'ndan emeklilere özel anında 20.000 TL nakit desteği alabilmek için hangi şartların istendiği ve başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin tüm detaylar araştırma konusu oluyor. Ziraat Bankası emekli kredisine ilişkin örnek ödeme planı haberimizde yer alıyor.