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Haberler Ekonomi Anında 20.000 TL nakit desteği! Milyonlarca emekli bu habere çok sevinecek! Ziraat Bankası'ndan emeklilere özel kredi şartları…

Anında 20.000 TL nakit desteği! Milyonlarca emekli bu habere çok sevinecek! Ziraat Bankası'ndan emeklilere özel kredi şartları…

Bankalardan emekli vatandaşlara özel bütçeye uygun düşük faiz oranları ile kredi fırsatları sunuluyor. Milyonlarca emekli konut ve nakit ihtiyaçlarını bu sayede rahatlıkla karşılayabiliyor. Başvuranlar anında 20.000 TL nakit desteği alıyor, tabii banka tarafından belirlenen şartların taşınması gerekiyor. Peki Ziraat Bankası'ndan emeklilere özel kredi şartları neler? 20 bin dışında hangi tutarlarda krediler ne kadar faiz oranları ile alınabiliyor. Ziraat Bankası emekli kredisi başvuru detaylarına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor.

18.02.2022 13:27 - Son Güncelleme: 18.02.2022 13:27
Anında 20.000 TL nakit desteği! Milyonlarca emekli bu habere çok sevinecek! Ziraat Bankası’ndan emeklilere özel kredi şartları…

Ev alma hayaliyle yanıp tutuşan ya da nakit paraya sıkışan emekli vatandaşlar bankaların faiz oranlarını inceliyor. Ziraat Bankası'ndan emeklilere özel kredi fırsatı sunuyor ve düşük faiz oranı, rahat geri ödeme koşulları ile dikkat çekiyor. Ziraat Bankası'ndan emeklilere özel anında 20.000 TL nakit desteği alabilmek için hangi şartların istendiği ve başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin tüm detaylar araştırma konusu oluyor. Ziraat Bankası emekli kredisine ilişkin örnek ödeme planı haberimizde yer alıyor.

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Anında 20.000 TL nakit desteği! Milyonlarca emekli bu habere çok sevinecek! Ziraat Bankası’ndan emeklilere özel kredi şartları…

Maaşını Ziraat'ten Alan Emeklilere Özel Krediler Ziraat'te!

Maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan emeklilerimiz Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile konut ve nakit ihtiyaçlarını avantajlı koşullar ile karşılıyor, Dijital Kredi ürünü ile şubeye gitmeden kredi kullanabiliyor.

Anında 20.000 TL nakit desteği! Milyonlarca emekli bu habere çok sevinecek! Ziraat Bankası’ndan emeklilere özel kredi şartları…
Tüketici Kredisi Tablosu

Kredi Tutarı Kredi Vadesi (Ay) Faiz Oranı (%) Tahsis Ücreti Taksit Tutarı Yıllık Maliyet Oranı (%)

20.000 TL 36 1,55 105 TL 767,12 TL 25,2292

40.000 TL 36 1,69 210 TL 1.576,38 TL 27,7356
Anında 20.000 TL nakit desteği! Milyonlarca emekli bu habere çok sevinecek! Ziraat Bankası’ndan emeklilere özel kredi şartları…
Konut Kredisi Tablosu

Kredi Tutarı Kredi Vadesi (Ay) Faiz Oranı (%) Tahsis Ücreti Taksit Tutarı Yıllık Maliyet Oranı (%)
100.000 TL 120 1,29 500 TL 1.642,87 TL 17,0898

1.000.000 TL 120 1,34 5.000 TL 16.801,20 TL 17,5074
Anında 20.000 TL nakit desteği! Milyonlarca emekli bu habere çok sevinecek! Ziraat Bankası’ndan emeklilere özel kredi şartları…

Tüketici Kredisi için 25.000 TL'ye kadar tutarlarda faiz oranı 1,55%, 25.001 TL ve üzeri tutarlar için faiz oranı 1,69%'dur.

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