Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Hafta sonu gelip çattı, A101'de fiyatlar düştü! Kilosu 3,95 TL'ten satılıyor! Fiyatlar indi: Soğan, tuvalet kağıdı, deterjan, et ve süt ürünleri...

Hafta sonu gelip çattı, A101'de fiyatlar düştü! Kilosu 3,95 TL'ten satılıyor! Fiyatlar indi: Soğan, tuvalet kağıdı, deterjan, et ve süt ürünleri...

Hafta sonu geldi A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar almak istedikleri ürünlerde indirim var mı yok mu merak ediyor. Aktüel ürünler kataloğuna bakıldığında meyve ve sebzede, gıda ve temizlik ürünlerinde, çeyiz ürünlerinde ve beyaz eşyada indirimler göze çarpıyor. Peki bu hafta A101'de neler var? A101'de indirime giren ürünler hangileri? Merakla beklenen zincir marketin yeni güncel kataloğuna haberimizde yer verdik. 3 katlı tuvalet kağıdı 21,95'e düştü. Soğan kilosu 3,95 TL'den satılmaya başlandı. İşte A101 hafta sonu aktüel ürünler kataloğu tam liste!

28.01.2022 14:11 - Son Güncelleme: 28.01.2022 14:11
Hafta sonu gelip çattı, A101’de fiyatlar düştü! Kilosu 3,95 TL’ten satılıyor! Fiyatlar indi: Soğan, tuvalet kağıdı, deterjan, et ve süt ürünleri...

Herkes bekliyordu. A101 hafta sonunda hangi ürünler indirimden satılıyor? Her gün yüzlerce kişinin uğradığı ve alışveriş yaptığı zincir marketlerin aktüel kataloğu yakından takip ediliyor. Hafta sonunun da gelmesiyle vatadaşlar A101'de neler var, indirim var mı, hangi ürünlerde? sorularına yanıt arıyor. Bu hafta sonu beyaz eşyadan gıdaya, temizlikten çeyize bir çok üründe indirimler dikkat çekiyor. Vatandaşlar ucuza indirimden ürün almak için mağazalara akın edecek. İşte A101 güncel aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hafta sonu gelip çattı, A101’de fiyatlar düştü! Kilosu 3,95 TL’ten satılıyor! Fiyatlar indi: Soğan, tuvalet kağıdı, deterjan, et ve süt ürünleri...

A101 HAFTA SONU AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Toshiba 65" Ultra HD Smart Tv 9.199 TL
Toshiba 55" Ultra HD Smart Tv 7.099 TL
Elton 32" Uydu Alıcılı Led Tv 2.199 TL
Reeder P13 Blue 2022 Cep Telefonu 1.599 TL
Piranha Tablet 599 TL

Hafta sonu gelip çattı, A101’de fiyatlar düştü! Kilosu 3,95 TL’ten satılıyor! Fiyatlar indi: Soğan, tuvalet kağıdı, deterjan, et ve süt ürünleri...

Xiaomi Wifi Pro Sinyal Yakınlaştırıcı 139 TL
Philips Powerbank 10.00 mAh 109 TL
Philips Micro USB / C Type Şarj Kablosu 19,95 TL
SEG 10 Kg Çamaşır Makinesi 3.999 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 4.699 TL
Metal Ayaklı Televizyon Ünitesi 160x50 cm 399,95 TL

Hafta sonu gelip çattı, A101’de fiyatlar düştü! Kilosu 3,95 TL’ten satılıyor! Fiyatlar indi: Soğan, tuvalet kağıdı, deterjan, et ve süt ürünleri...

Aynalı Banyo Dolabı 75x60x15 cm 229,95 TL
6 Çekmeceli Saklama Dolabı 299,95 TL
Arzum Cookart Eco Midi Fırın 469 TL
Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 249 TL
Arzum Starmix El Mikseri 159 TL

Hafta sonu gelip çattı, A101’de fiyatlar düştü! Kilosu 3,95 TL’ten satılıyor! Fiyatlar indi: Soğan, tuvalet kağıdı, deterjan, et ve süt ürünleri...

Arzum Pery Saç Kurutma Makinesi 129 TL
Sunny Lateafe Çay Makinesi 299 TL
Kiwi Filtre Kahve Makinesi 199 TL
Kiwi Su Isıtıcı 1,7 Litre 89,95 TL
Aprilla Şarjlı Epilatör 129 TL

SON DAKİKA