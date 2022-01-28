Hafta sonu gelip çattı, A101’de fiyatlar düştü! Kilosu 3,95 TL’ten satılıyor! Fiyatlar indi: Soğan, tuvalet kağıdı, deterjan, et ve süt ürünleri...

Herkes bekliyordu. A101 hafta sonunda hangi ürünler indirimden satılıyor? Her gün yüzlerce kişinin uğradığı ve alışveriş yaptığı zincir marketlerin aktüel kataloğu yakından takip ediliyor. Hafta sonunun da gelmesiyle vatadaşlar A101'de neler var, indirim var mı, hangi ürünlerde? sorularına yanıt arıyor. Bu hafta sonu beyaz eşyadan gıdaya, temizlikten çeyize bir çok üründe indirimler dikkat çekiyor. Vatandaşlar ucuza indirimden ürün almak için mağazalara akın edecek. İşte A101 güncel aktüel ürünler kataloğu...