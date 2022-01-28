Hafta sonu gelip çattı, A101'de fiyatlar düştü! Kilosu 3,95 TL'ten satılıyor! Fiyatlar indi: Soğan, tuvalet kağıdı, deterjan, et ve süt ürünleri...
Hafta sonu geldi A101 aktüel ürünler kataloğu araştırılmaya başlandı. Vatandaşlar almak istedikleri ürünlerde indirim var mı yok mu merak ediyor. Aktüel ürünler kataloğuna bakıldığında meyve ve sebzede, gıda ve temizlik ürünlerinde, çeyiz ürünlerinde ve beyaz eşyada indirimler göze çarpıyor. Peki bu hafta A101'de neler var? A101'de indirime giren ürünler hangileri? Merakla beklenen zincir marketin yeni güncel kataloğuna haberimizde yer verdik. 3 katlı tuvalet kağıdı 21,95'e düştü. Soğan kilosu 3,95 TL'den satılmaya başlandı. İşte A101 hafta sonu aktüel ürünler kataloğu tam liste!
28.01.2022 14:11
- Son Güncelleme: 28.01.2022 14:11
Herkes bekliyordu. A101 hafta sonunda hangi ürünler indirimden satılıyor? Her gün yüzlerce kişinin uğradığı ve alışveriş yaptığı zincir marketlerin aktüel kataloğu yakından takip ediliyor. Hafta sonunun da gelmesiyle vatadaşlar A101'de neler var, indirim var mı, hangi ürünlerde? sorularına yanıt arıyor. Bu hafta sonu beyaz eşyadan gıdaya, temizlikten çeyize bir çok üründe indirimler dikkat çekiyor. Vatandaşlar ucuza indirimden ürün almak için mağazalara akın edecek. İşte A101 güncel aktüel ürünler kataloğu...