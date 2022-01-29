Emeklinin, çalışanın artısı, SarıPanjur ve Hesaplı evim konut kredisi... 120 ay konut kredisi faizleri! Hangi banka yüzde kaç maliyet sunuyor?

Kira öder gibi vatandaşları ev sahibi yapacak kredi paketleri ile konut satın alımı için Ziraat Bankası'nı tercih edenler, 100.000 TL kredi için 120 ay vade seçenekleriyle sadece 1.642 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabilecek. Sıfır konutlarda ise aylık taksit oranları kredi vadesine ve miktarına göre değişiklik göstermektedir.