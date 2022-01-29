Emeklinin, çalışanın artısı, SarıPanjur ve Hesaplı evim konut kredisi... 120 ay konut kredisi faizleri! Hangi banka yüzde kaç maliyet sunuyor?
Hangi banka yüzde kaç maliyet sunuyor? Emeklinin, çalışanın artısı, SarıPanjur ve Hesaplı evim konut kredisi merak ediliyor. Kamu bankalarından emekliye, asgari ücretliye, kamu personeline ve esnafa cazip kredi seçenekleri sunulmaya devam ediyor. TCMB faiz indirimleri ardından yapılan avantajlı oranlar, konut satın alabilmek isteyenlere kira öder gibi ev sahibi olma üstünlükleri sağlamaya devam ediyor. Düşük faiz oranları ve 120 aya varan vade seçenekleri ile konut kredisini kamu bankaları ya da kamu katılım bankaları vasıtasıyla kullanacak vatandaşlar, rahat bir ödeme planı ile 2022 senesinde basitçe hayalini kurdukları evlere kavuşabilecekler. İşte en makul güncel konut kredisi faiz oranları.
Ziraat Bankası Konut Kredisi
Ziraat Bankası Konut Kredisi kapsamında Çalışanın Artısı Konut Kredisi ile emekliye özel sunulan Emeklinin Artısı Konut Kredisi kapsamında, %1,29'dan başlayan faiz oranları ile finansman desteği sunmaya devam ediyor.
Öte yandan yeni bir sıfır konut satın almak isteyen vatandaşlar ise %1,20 faiz oranlarından yararlanarak, artan ev fiyatlarına rağmen en uygun seçeneklerden yararlanabilecek.
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Kira öder gibi vatandaşları ev sahibi yapacak kredi paketleri ile konut satın alımı için Ziraat Bankası'nı tercih edenler, 100.000 TL kredi için 120 ay vade seçenekleriyle sadece 1.642 TL taksit ödeyerek ev sahibi olabilecek. Sıfır konutlarda ise aylık taksit oranları kredi vadesine ve miktarına göre değişiklik göstermektedir.
Vakıfbank SarıPanjur Ev Kredisi Kampanyaları
Türkiye'nin önde gelen kamu bankalarından Vakıfbank, düşük faiz oranları ile birçok kesimden vatandaşın ev sahibi olmasını sağlayacak kredi fırsatlarına imza atıyor.
Güncel SarıPanjur Konut Kredisi kampanyaları arasında yer alan, Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi, 1 milyon TL'ye kadar %1,20, 1 milyon TL ve üzerinde kredi talepleri için %1,29'dan başlayan faiz oranları ile sunuluyor.