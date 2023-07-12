Hafta ortasına geldik A101 13 Temmuz 2023 aktüel kataloğu yayında! 2’li tava seti 169 TL, karnıyarık tenceresi 399 TL! A101’de Perşembe günü neler var?

A101 Perşembe günü satışa çıkacak ürünleri açıkladı. İndirim bekleyenler A101'in aktüel ürünler kataloğunu yakından takip ediyor. Peki bu hafta ortasında A101'de neler var, hangi ürünler indirimde? Yiyecek, giyecek ne ararsanız bu haftaya sığdı! Elektronik ürünler, çeyizlik ürünler, moped dahil yüzlerce üründe indirim başladı. A101 13 Temmuz itibariyle katalogdaki tüm ürünleri raflara dizecek. İşte A101'in merakla beklenen ful paket kataloğu.