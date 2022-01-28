Güzel haber geldi ve netleşti! 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi... EYT'li, SGK-SSK ve Bağkur'lu, asgari ücretli milyonları kapsıyor
Açıklamalar ardı ardına yapılmaya devam ediliyor. SGK, SSK, Bağkur, Emekli, EYT'li tüm çalışanların merak ettiği soruların yanıtı geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)'dan ek zamlara kadar son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. Vatandaşlar sıklıkla, EYT'de son durum nedir? Sigortalılık başlangıcım 2000, ne zaman emekli olabilirim? GSS'ye kayıt yaptırdım ancak eşim ve çocuklarım da bu haktan faydalanacak mı yoksa onları da mı GSS'li yapacağım? Sorularının cevabını merak ediyor. İşte tüm merak edilenlerin cevabı haberimizde tek tek yanıtlandı...
Emekli, memur, EYT'li çalışanları ilgilendiren sorular ve cevaplar yanıt buldu. Emeklilikte Yaşa Takılanlardan (EYT), ek zam ödemelerine kadar kafadaki soru işaretleri son buluyor. Hükümet harekete geçti tüm konular masaya yatırılıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışma yeniden gündeme geliyor. Kapsam ve hak sahipleri belirlendikten sonra emeklilik için hesaplama yapılmaya başlanacak. Öte yandan erken yaşlanma durumunuz sağlık kurulları tarafından tespit edildiyse ve bu anlamda heyet raporu düzenlendiyse ve oran yüzde 40 üzerinde ise, sigorta giriş tarihinize göre belirlenecek prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getirmeniz halinde emekli olabilirsiniz. 6840 gün prim ödemem var, kendi isteğimle ayrılarak tazminatımı alabilir miyim? Emeklilik yaşım 56, erken yaşlanmadan dolayı emekli olabilir miyim? EYT son dakika ne zaman çıkacak? İşte tüm soruların cevapları haberimizde!
15.02.1972 doğumluyum. Sigortalılık başlangıcım 01.05.1993, prim günüm 7500 ne zaman emekli olabilirim?
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden emeklilik yaşınız 54, tamamlamanız gereken prim gün şartı ise 5675'tir. Prim gün şartını yerine getirmişsiniz ve yaşınızı beklemektesiniz. Askerlik hizmetinizi yerine getirdiyseniz 160 gün borçlanma yaparak emeklilik yaşınızı 53'e indirebilirsiniz.
Çalışmıyorum ancak gelirlerim var. Sigorta prim günüm tamamlandığından isteğe bağlı falan ödemiyorum. GSS'ye kayıt yaptırdım ancak eşim ve çocuklarım da bu haktan faydalanacak mı yoksa onları da mı GSS'li yapacağım?
Merhaba, siz Genel Sağlık Sigortalısı olduğunuzda eşiniz ve bakmakla yükümlü olduğunuz çocuklarınız bundan faydalanır. Ayrıca bir GSS tescili yapılmasına ihtiyaç yoktur.
Benim prim günümü doldurmama 980 gün var. Yaşımı doldurmama ise 5 yıl var, çalışmayı düşünmüyorum. Sigortalılığımdan sonra da iki doğumum var ancak doğumlarımda da hep çalıştım. Sadece ilk doğumumdan sonra bir yıl boşluğum var. Yine de doğum borçlanması yapabilir miyim yoksa isteğe bağlı mı ödeyeyim?
Doğum borçlanması ile isteğe bağlı sigorta primi ödemesi ücret bakımından aynıdır. Doğumdan sonraki 2 yılda çalışma varsa borçlanma yapamazsınız ancak boşta geçen bir yılınızı borçlanabilirsiniz. Doğum borçlanmasının avantajı 4/a'ya sayılması olacaktır. Kalan 620 günlük eksik priminizi de isteğe bağlı olarak ödeyebilirsiniz. İsteğe bağlı prim tutarı 2022 yılı için en düşük 1.601,28 TL'dir.
2021 yılının Aralık ayında yurtdışı borçlanması için posta ile müracaatta bulundum. Yurda giriş çıkış belgemi de ekledim ancak ikamet belgesi de isteniyormuş, eksik evrak bilgilendirmesi yerine ret yazısı geldi. Şimdi ben 2022 yılının asgari ücretine göre mi borçlanacağım?
Merhaba, Sosyal Güvenlik Kurumu 2021/2 sayılı Yurtdışı Borçlanma İşlemleri Genelgesinde yapmış olduğu değişiklikle eksik evrakla yurtdışı borçlanmalarını kaldırmıştır. Artık eksik evrakla yapılan başvurularda kişilere belgelerini tamamlaması yönünde tebligat yerine tarafınıza gönderilen ret tebligatlarını göndermektedir.