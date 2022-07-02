Gürcistan sınırında 16 kilometre uzunluğunda TIR kuyruğu oluştu! 3 günde sadece 3 kilometre ilerleyebiliyorlar

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016 yılında hizmet vermeye başlayan Çıldır Aktaş Kapısı'nda her geçen yıl artan ivmenin bu yıl Rusya - Ukrayna savaşından olumlu etkilendiğini ve güzergâh değişikliği nedeniyle yoğunluğun giderek arttığını söyledi.