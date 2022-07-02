Gürcistan sınırında 16 kilometre uzunluğunda TIR kuyruğu oluştu! 3 günde sadece 3 kilometre ilerleyebiliyorlar
Türkiye'yi Gürcistan'a bağlayan Aktaş Gümrük Kapısı'na gelen TIR'lar, Gürcistan tarafına geçişlerin yavaşlaması nedeniyle çift sıra olarak, 16 kilometrelik kuyruk oluşturdu. TIR şoförleri 3 günde sadece 3 km ilerleyebildiklerini de sözlerine ekledi.
Türkiye'nin artan ihracatı ve Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle Karadeniz'de bazı limanların kullanılamaması nedeniyle kara yoluna yönelen taşımacılık sınır kapılarında tır yoğunluğunun artmasına neden oldu.
Çıldır Aktaş Sınır Kapısı'nda kuyrukta aşırı sıcak altında günlerce bekleyen tır sürücüleri, bekleyişlerinin çileye dönüştüğünü söyledi. Özellikle Gürcistan bölgesinde yol yapım çalışmaları nedeniyle gün içerisinde tır girişinin yapılamaması yoğunluğun daha da artmasına neden oluyor.
Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016 yılında hizmet vermeye başlayan Çıldır Aktaş Kapısı'nda her geçen yıl artan ivmenin bu yıl Rusya - Ukrayna savaşından olumlu etkilendiğini ve güzergâh değişikliği nedeniyle yoğunluğun giderek arttığını söyledi.