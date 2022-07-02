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Gürcistan sınırında 16 kilometre uzunluğunda TIR kuyruğu oluştu! 3 günde sadece 3 kilometre ilerleyebiliyorlar

Türkiye'yi Gürcistan'a bağlayan Aktaş Gümrük Kapısı'na gelen TIR'lar, Gürcistan tarafına geçişlerin yavaşlaması nedeniyle çift sıra olarak, 16 kilometrelik kuyruk oluşturdu. TIR şoförleri 3 günde sadece 3 km ilerleyebildiklerini de sözlerine ekledi.

AJANSLAR
02.07.2022 14:30 - Son Güncelleme: 02.07.2022 14:30
Gürcistan sınırında 16 kilometre uzunluğunda TIR kuyruğu oluştu! 3 günde sadece 3 kilometre ilerleyebiliyorlar

Türkiye'nin artan ihracatı ve Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekat nedeniyle Karadeniz'de bazı limanların kullanılamaması nedeniyle kara yoluna yönelen taşımacılık sınır kapılarında tır yoğunluğunun artmasına neden oldu.

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Gürcistan sınırında 16 kilometre uzunluğunda TIR kuyruğu oluştu! 3 günde sadece 3 kilometre ilerleyebiliyorlar

Çıldır Aktaş Sınır Kapısı'nda kuyrukta aşırı sıcak altında günlerce bekleyen tır sürücüleri, bekleyişlerinin çileye dönüştüğünü söyledi. Özellikle Gürcistan bölgesinde yol yapım çalışmaları nedeniyle gün içerisinde tır girişinin yapılamaması yoğunluğun daha da artmasına neden oluyor.

Gürcistan sınırında 16 kilometre uzunluğunda TIR kuyruğu oluştu! 3 günde sadece 3 kilometre ilerleyebiliyorlar

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016 yılında hizmet vermeye başlayan Çıldır Aktaş Kapısı'nda her geçen yıl artan ivmenin bu yıl Rusya - Ukrayna savaşından olumlu etkilendiğini ve güzergâh değişikliği nedeniyle yoğunluğun giderek arttığını söyledi.

Gürcistan sınırında 16 kilometre uzunluğunda TIR kuyruğu oluştu! 3 günde sadece 3 kilometre ilerleyebiliyorlar

Demirci, ''2021 yılının toplamında yapılan ihracat bu yılın ilk 5 ayında yapıldı. Ve şu anda da yaklaşık 14 kilometrelik TIR kuyruğu yoğunluğuna sahip.

Gürcistan sınırında 16 kilometre uzunluğunda TIR kuyruğu oluştu! 3 günde sadece 3 kilometre ilerleyebiliyorlar

Yoğunluk savaş devam ettiği sürece artarak devam edecek. Çünkü Deniz trafiği tamamen karaya döndü. Rusya üzerinden giden tırlar Gürcistan üzerinden Azerbaycan, Özbekistan ve Kazakistan hattını kullanmalarından kaynaklanan bir yoğunluğa sahip.

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