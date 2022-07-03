Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Memura-emekliye yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %40.75 artışla 3298 TL, memur ve memur emeklisine ise %40.25 artışla 9016 TL

Memura-emekliye yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %40.75 artışla 3298 TL, memur ve memur emeklisine ise %40.25 artışla 9016 TL

Temmuz zammı için son viraja girildi. Asgari ücret arttı, sıra memurlara ve emeklilere geldi. Zam oranları yarın belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde artış tahmini yüzde 40.75 olarak düşünülürken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 40.25'i bulacak. İşte artış tahminlerine göre kuruşu kuruşuna maaş hesabı...

Çığıl Ön Yener
03.07.2022 06:59 - Son Güncelleme: 03.07.2022 06:59
Memura-emekliye yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %40.75 artışla 3298 TL, memur ve memur emeklisine ise %40.25 artışla 9016 TL

Milyonlarca memur ve emeklinin Temmuz zammı için son viraja girildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Memura-emekliye yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %40.75 artışla 3298 TL, memur ve memur emeklisine ise %40.25 artışla 9016 TL

Zam oranları yarın belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileri zam oranını gösterecek.

Memura-emekliye yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %40.75 artışla 3298 TL, memur ve memur emeklisine ise %40.25 artışla 9016 TL

İlk 5 aylık enflasyon yüzde 35.64 olarak gerçekleşti.

Memura-emekliye yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %40.75 artışla 3298 TL, memur ve memur emeklisine ise %40.25 artışla 9016 TL

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 oldu.

Memura-emekliye yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %40.75 artışla 3298 TL, memur ve memur emeklisine ise %40.25 artışla 9016 TL

Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak-Haziran enflasyon verisi yüzde 40.75 olacak.

SON DAKİKA