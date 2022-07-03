Memura-emekliye yeni maaş! SSK ve Bağ-Kur emeklisine %40.75 artışla 3298 TL, memur ve memur emeklisine ise %40.25 artışla 9016 TL
Temmuz zammı için son viraja girildi. Asgari ücret arttı, sıra memurlara ve emeklilere geldi. Zam oranları yarın belli olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde artış tahmini yüzde 40.75 olarak düşünülürken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 40.25'i bulacak. İşte artış tahminlerine göre kuruşu kuruşuna maaş hesabı...
03.07.2022 06:59 - Son Güncelleme: 03.07.2022 06:59
Zam oranları yarın belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileri zam oranını gösterecek.