8 ve 10 yıl erken emekli olabilirsiniz! Gözler oradaydı! SGK’ya bu yazıyı gönderenler 8 ve 10 yıl erken emekli olacaklar! İşte ilgili yazı!

Yaşından önce erken emekli olmak isteyen vatandaşlar için çeşitli yollar mevcuttur. Bu anlamda SGK çeşitli düzenlemeler yapıyor. Erken emeklilik meslek kodları ile birlikte çalışanlara çalıştıkları gün adedine ek olarak yıpranma payı altında çoktan prim gün adedi eklenecek. Bu sayede çalışan vatandaşın emekli olmasını sağlayacak şekilde prim adedi artarken aynı vakitte emekli olacakları yaş haddi de düşürülmüş olacak.