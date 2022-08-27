8 ve 10 yıl erken emekli olabilirsiniz! Gözler oradaydı! SGK’ya bu yazıyı gönderenler 8 ve 10 yıl erken emekli olacaklar! İşte ilgili yazı!
Emekli olmak her çalışan bağlamında oldukça önemli bir haktır. Geleceği garanti altına alabilmek amacıyla bu güvence belli bir vakit sonucunda kazanılıyor. Fakat yeni çıkan sistemde emeklilik zamanından 8 ve 10 sene evvel emekli olma hakkı da var.
27.08.2022 09:15 - Son Güncelleme: 27.08.2022 09:15
Yaşından önce erken emekli olmak isteyen vatandaşlar için çeşitli yollar mevcuttur. Bu anlamda SGK çeşitli düzenlemeler yapıyor. Erken emeklilik meslek kodları ile birlikte çalışanlara çalıştıkları gün adedine ek olarak yıpranma payı altında çoktan prim gün adedi eklenecek. Bu sayede çalışan vatandaşın emekli olmasını sağlayacak şekilde prim adedi artarken aynı vakitte emekli olacakları yaş haddi de düşürülmüş olacak.