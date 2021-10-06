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Günlük kazançları 560 bin lira! Bilecikli köylüler 6 yıldır 'Chandler' cinsi cevizden para kazanıyor

Bilecik Gölpazarı Büyükbelen köyünce 'Chandler' cinsi ceviz üreten çiftçiler, günde 80 ton ceviz pazarlayıp 560 bin lira gelir elde ediyor. Köylüler, hasat ettikleri cevizleri traktöre yükleyip sırayla tarttırdıktan sonra alıcılara teslim ediyor. Köy muhtarı Sefer Güven de köydeki ceviz ticaretiyle ilgili "Şu anda günde 2 tır, 1 kamyon sarılıyor. Günlük yaklaşık 80 ton ceviz pazarlıyoruz" ifadelerini kullandı.

AA
06.10.2021 12:53 - Son Güncelleme: 06.10.2021 13:05
Günlük kazançları 560 bin lira! Bilecikli köylüler 6 yıldır ’Chandler’ cinsi cevizden para kazanıyor

"Chandler" cinsi cevizin üreticileri, 1000 metre rakımlı köyün verimli topraklarındaki bahçelerine sabah erken saatlerde gidiyor. Ağaçların altına örtü seren köylüler, dalları traktör aracılığıyla silkeleyip yere düşmesini sağladıkları cevizleri temizleyerek çuvallara dolduruyor.

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Günlük kazançları 560 bin lira! Bilecikli köylüler 6 yıldır ’Chandler’ cinsi cevizden para kazanıyor

Ürünü traktörlere yükleyen çiftçiler, haftanın bazı günlerinde köye gelen tırın kasasındaki kantarda tarttırdıkları cevizleri alıcılara teslim ediyor. Kilogramı 6-7 liradan alınan cevizler, kamyon ve tırlarla depolara taşınıyor. Çiftçilerin kantarın önünde traktörleriyle dizilmesi sırasında bazen uzun kuyruklar oluşuyor.

Günlük kazançları 560 bin lira! Bilecikli köylüler 6 yıldır ’Chandler’ cinsi cevizden para kazanıyor

CEVİZ KURUTMA TESİSİ İHTİYACI VAR
Büyükbelen Muhtarı Sefer Güven, AA muhabirine, köyde yaklaşık 6 yıldır ceviz üretiminin devam ettiğini söyledi. Sezonda 1000 ton civarında ceviz üretildiğini belirten Güven, "Sakarya'da, Bursa'da bulunan soğuk hava depolarına gönderiyoruz. Köyümüz çalışkan bir köydür. Ceviz konusunda ilerledik." dedi.

Günlük kazançları 560 bin lira! Bilecikli köylüler 6 yıldır ’Chandler’ cinsi cevizden para kazanıyor

GÜNLÜK 560 BİN LİRA KAZANIYORLAR
Güven, köyde cevizin ardından ağırlıklı olarak kiraz ve vişne üretildiği bilgisini verdi. Tartı ve teslimat sırasında araç kuyruğu oluşmasına değinen Güven, "Alıcı bazen zamanında gelemiyor.

Günlük kazançları 560 bin lira! Bilecikli köylüler 6 yıldır ’Chandler’ cinsi cevizden para kazanıyor

Biraz geç geldiği için üreticiler ön sıraları alıp bir an evvel cevizi teslim etmek için kuyruğa giriyor. Cevize talep var. Şu anda günde 2 tır, 1 kamyon sarılıyor.

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