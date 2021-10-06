Günlük kazançları 560 bin lira! Bilecikli köylüler 6 yıldır 'Chandler' cinsi cevizden para kazanıyor
Bilecik Gölpazarı Büyükbelen köyünce 'Chandler' cinsi ceviz üreten çiftçiler, günde 80 ton ceviz pazarlayıp 560 bin lira gelir elde ediyor. Köylüler, hasat ettikleri cevizleri traktöre yükleyip sırayla tarttırdıktan sonra alıcılara teslim ediyor. Köy muhtarı Sefer Güven de köydeki ceviz ticaretiyle ilgili "Şu anda günde 2 tır, 1 kamyon sarılıyor. Günlük yaklaşık 80 ton ceviz pazarlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Ürünü traktörlere yükleyen çiftçiler, haftanın bazı günlerinde köye gelen tırın kasasındaki kantarda tarttırdıkları cevizleri alıcılara teslim ediyor. Kilogramı 6-7 liradan alınan cevizler, kamyon ve tırlarla depolara taşınıyor. Çiftçilerin kantarın önünde traktörleriyle dizilmesi sırasında bazen uzun kuyruklar oluşuyor.
CEVİZ KURUTMA TESİSİ İHTİYACI VAR
Büyükbelen Muhtarı Sefer Güven, AA muhabirine, köyde yaklaşık 6 yıldır ceviz üretiminin devam ettiğini söyledi. Sezonda 1000 ton civarında ceviz üretildiğini belirten Güven, "Sakarya'da, Bursa'da bulunan soğuk hava depolarına gönderiyoruz. Köyümüz çalışkan bir köydür. Ceviz konusunda ilerledik." dedi.
GÜNLÜK 560 BİN LİRA KAZANIYORLAR
Güven, köyde cevizin ardından ağırlıklı olarak kiraz ve vişne üretildiği bilgisini verdi. Tartı ve teslimat sırasında araç kuyruğu oluşmasına değinen Güven, "Alıcı bazen zamanında gelemiyor.