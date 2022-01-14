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Günlük 38 TL'ye emekli olma müjdesi verildi! Abesle iştigal etmeyin! Çalışmayanlar, ev hanımları şartlar belli oldu!

Çalışmayan vatandaşlarda ev sahibi olacak. Herhangi bir işte düzenli çalışmayanlara SGK emeklilik fırsatı sunuyor. Aylık düşük prim ödeyerek, 30 günden az çalışma şartını sağlayan herkes söz konusu uygulamadan yararlanabilecekler. Kendi sigorta primlerini ödeyerek emekli olmak isteyenler için SGK tarafından başlatılan uygulama kapsamında, ayda 1.144 TL'ye emeklilik hakkı elde edilebilecek. Özellikle ev hanımlarının da yararlanması için başvuru şartlarında da düzenlemeler yapıldı. İşte ayda 1.144 TL ödeyerek emekli olma fırsatı.

takvim.com.tr
14.01.2022 08:44 - Son Güncelleme: 14.01.2022 08:44
Günlük 38 TL’ye emekli olma müjdesi verildi! Abesle iştigal etmeyin! Çalışmayanlar, ev hanımları şartlar belli oldu!

Çalışmayana Emeklilik Hakkı Var Mı?

SSK, Bağ Kur veya Emekli Sandığı kapsamında herhangi bir sigorta koluna bağlı olarak bir işte çalışmayanlar için emeklilik hakkı SGK tarafından sağlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından isteğe bağlı sigortalılık türünde yapılan düzenleme kapsamında, emeklilik için gereken prim, yaş ve sigortalılık süreleri yeni düzenlemeler ile herkesin yararlanması için çok daha basit bir hale getirildi.

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Günlük 38 TL’ye emekli olma müjdesi verildi! Abesle iştigal etmeyin! Çalışmayanlar, ev hanımları şartlar belli oldu!

Primlerini dışardan ödeyerek emekli olma fırsatının sunulmasının ardından bilhassa ev hanımları için avantajlı bir sistem olarak tanımlanıyor.

Günlük 38 TL’ye emekli olma müjdesi verildi! Abesle iştigal etmeyin! Çalışmayanlar, ev hanımları şartlar belli oldu!

18 yaşını doldurmuş herkesin yararlanabildiği hak kapsamında, hiç sigortalı olmamış ve hayatı boyunca çalışmamış kişiler bu haktan yararlanabiliyorlar. Çalışmayan kişilerin emekli olması için aranan temel şart ise hiçbir işte çalışmıyor olmak ve Türkiye'de ikamet etmek gerekiyor.

Günlük 38 TL’ye emekli olma müjdesi verildi! Abesle iştigal etmeyin! Çalışmayanlar, ev hanımları şartlar belli oldu!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden başvurularını yapan kişilerin faydalanabileceği emeklilik uygulaması, isteğe bağlı sigorta kapsamında değerlendirilmektedir.

Günlük 38 TL’ye emekli olma müjdesi verildi! Abesle iştigal etmeyin! Çalışmayanlar, ev hanımları şartlar belli oldu!

Söz konusu uygulamadan yararlanmak isteyenlerin asgari 1.144 TL ödeme yapması mümkündür. Düşük ücret ödeyerek tüm sigortalılık haklarından yararlanmaları sağlanacak.

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