Günlük 38 TL'ye emekli olma müjdesi verildi! Abesle iştigal etmeyin! Çalışmayanlar, ev hanımları şartlar belli oldu!
Çalışmayan vatandaşlarda ev sahibi olacak. Herhangi bir işte düzenli çalışmayanlara SGK emeklilik fırsatı sunuyor. Aylık düşük prim ödeyerek, 30 günden az çalışma şartını sağlayan herkes söz konusu uygulamadan yararlanabilecekler. Kendi sigorta primlerini ödeyerek emekli olmak isteyenler için SGK tarafından başlatılan uygulama kapsamında, ayda 1.144 TL'ye emeklilik hakkı elde edilebilecek. Özellikle ev hanımlarının da yararlanması için başvuru şartlarında da düzenlemeler yapıldı. İşte ayda 1.144 TL ödeyerek emekli olma fırsatı.
14.01.2022 08:44
- Son Güncelleme: 14.01.2022 08:44
Çalışmayana Emeklilik Hakkı Var Mı?
SSK, Bağ Kur veya Emekli Sandığı kapsamında herhangi bir sigorta koluna bağlı olarak bir işte çalışmayanlar için emeklilik hakkı SGK tarafından sağlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından isteğe bağlı sigortalılık türünde yapılan düzenleme kapsamında, emeklilik için gereken prim, yaş ve sigortalılık süreleri yeni düzenlemeler ile herkesin yararlanması için çok daha basit bir hale getirildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden başvurularını yapan kişilerin faydalanabileceği emeklilik uygulaması, isteğe bağlı sigorta kapsamında değerlendirilmektedir.