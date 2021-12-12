Günlük 2 ton mantar üretiyor! Devlet desteği aldı 35 kişiye istihdam sağladı
Düzce'de tavuk yetiştirdiği kümesi mantar üretim tesisine çeviren ve devlet desteğiyle üretimini genişleten 47 yaşındaki girişimci Şeref Ali Veli, çoğu kadın 35 kişiye istihdam sağladı. Veli, üretimini ise 2 tona çıkardı.
12.12.2021 11:50
- Son Güncelleme: 12.12.2021 11:50
Düzce'de tavuk yetiştirdiği kümesi mantar üretim tesisine çeviren ve devlet desteğiyle üretimini genişleten 47 yaşındaki girişimci Şeref Ali Veli, çoğu kadın 35 kişiye istihdam sağladı.
Ortaokul mezunu olan ve hayatı boyunca girişimcilik ruhuyla birçok alanda çalışmalar yapan Veli, 1999'da Düzce'de yaşanan depremin ardından tavuk yetiştiriciliğini bırakarak farklı bir alana yönelmeye karar verdi.