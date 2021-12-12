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Günlük 2 ton mantar üretiyor! Devlet desteği aldı 35 kişiye istihdam sağladı

Düzce'de tavuk yetiştirdiği kümesi mantar üretim tesisine çeviren ve devlet desteğiyle üretimini genişleten 47 yaşındaki girişimci Şeref Ali Veli, çoğu kadın 35 kişiye istihdam sağladı. Veli, üretimini ise 2 tona çıkardı.

AA
12.12.2021 11:50 - Son Güncelleme: 12.12.2021 11:50
Günlük 2 ton mantar üretiyor! Devlet desteği aldı 35 kişiye istihdam sağladı

Düzce'de tavuk yetiştirdiği kümesi mantar üretim tesisine çeviren ve devlet desteğiyle üretimini genişleten 47 yaşındaki girişimci Şeref Ali Veli, çoğu kadın 35 kişiye istihdam sağladı.

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Günlük 2 ton mantar üretiyor! Devlet desteği aldı 35 kişiye istihdam sağladı

Ortaokul mezunu olan ve hayatı boyunca girişimcilik ruhuyla birçok alanda çalışmalar yapan Veli, 1999'da Düzce'de yaşanan depremin ardından tavuk yetiştiriciliğini bırakarak farklı bir alana yönelmeye karar verdi.

Günlük 2 ton mantar üretiyor! Devlet desteği aldı 35 kişiye istihdam sağladı

Mantar üreticiliği yapmak için harekete geçen Veli, araştırmaları sonucu tavuk kümesini mantar üretim tesisine dönüştürdü.

Günlük 2 ton mantar üretiyor! Devlet desteği aldı 35 kişiye istihdam sağladı

Küçük çaplı başladığı işte deneyim kazanan Veli, yakınlarının da desteğiyle işini büyüttü.

Günlük 2 ton mantar üretiyor! Devlet desteği aldı 35 kişiye istihdam sağladı

Taleplerin artması üzerine başvuruda bulunduğu KOSGEB ile Tarım ve Orman Bakanlığından destek almaya hak kazanan Veli, üretimini genişleterek günlük 1,5-2 ton üretim kapasitesine ulaştı.

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