Ağır ticari araç üretimi yüzde 41 arttı! Otomotiv Sanayii Derneği Ocak-Kasım 2021 verilerini açıkladı

Buna göre, otomotiv üretimi, bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 1 milyon 144 bin 356 adet, otomobil üretimi de yüzde 7 düşerek 706 bin 265 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 195 bin 232 adet oldu.