Ağır ticari araç üretimi yüzde 41 arttı! Otomotiv Sanayii Derneği Ocak-Kasım 2021 verilerini açıkladı
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Kasım 2021 üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Otomotiv üretimi, bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 1 milyon 144 bin 356 adet oldu. Söz konusu dönemde ticari araç üretimi yüzde 14 artarken, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 41, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 11 yükseliş kaydetti.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Ocak-Kasım 2021 üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.
Buna göre, otomotiv üretimi, bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 1 milyon 144 bin 356 adet, otomobil üretimi de yüzde 7 düşerek 706 bin 265 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 195 bin 232 adet oldu.
Söz konusu dönemde otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 64 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda yüzde 63, ağır ticari araçlarda yüzde 63 ve traktörde yüzde 74 olarak belirlendi.
Ticari araç üretimi, bu yılın 11 ayında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 14 artış gösterdi. Bu dönemde üretim; ağır ticari araç grubunda yüzde 41 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 11 arttı.