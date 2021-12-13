5 yıl kuralına dikkat! Konut alacaklara devlet desteği veriliyor! Yeni yılla birlikte artıyor! 42 bin TL hibe desteği başvuru şartları...
Konut almak isteyenler için devlet tarafından destekler gelmeye devam ediyor. Birikimleri yetersiz olanlar bu hayalini yine de gerçekleştirebiliyor. Peki ev alacaklara devlet desteğinden kimler yararlanabiliyor. Üstelik yeni yılla birlikte artacak olması oldukça dikkat çekiyor, başvuru yapacakların 5 yıl kuralına dikkat etmesi gerekiyor. Peki nereden, nasıl bir hesap açmak gerekiyor? İşte 42 bin TL hibe desteği başvuru şartları ve merak edilen diğer tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
Vatandaşları ekonomik olarak rahatlatan ve hayallerine kavuşmalarını sağlayan destekler devlet tarafından verilmeye devam ediyor. Tabii bunun için istenilen şartların yerine getirilmiş olması gerekiyor. Ev alacaklara 42 bin TL hibe desteği için başvuru şartları nelerdir? Dikkat edilmesi gereken 5 yıl kuralı nedir? Yeni yıl ile birlikte miktarda da artış olacak ve hibe desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşların merakla araştırdığı tüm bilgileri haberimizde derledik.
Devlet birçok konuda tasarruf sahiplerinin yanında yer alıyor.
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılanlara yüzde 25'lik katkı yapılıyor. Yine evlenmek için bankada hesap açıp birikim yapanlara belli oranlarda destek veriliyor. Bunun yanında ev almak isteyenlerin de devlet yanında. Bu maksatla açılan hesaplara devlet önemli oranlarda katkı yapıyor.