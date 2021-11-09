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Haberler Ekonomi Günlük 12 TL taksitli 10.000 TL ihtiyaç krediniz 3 dakika içinde hesabınızda! Finansbank, İNG ve TEB muslukları fora etti!

Günlük 12 TL taksitli 10.000 TL ihtiyaç krediniz 3 dakika içinde hesabınızda! Finansbank, İNG ve TEB muslukları fora etti!

Bankalar kredi faiz oranlarında muslukları açmış durumda. Finansbank, İNG ve TEB tanışma kredisi altında çeşitli kampanyalar düzenliyor. Bu anlamda uygun kredi faiz oranları dikkatlerden kaçmıyor. 1.35, 1.36 ve 1.39 faiz oranlarıyla çekilen ihtiyaç kredileri anında hesaba yatıyor.

takvim.com.tr
09.11.2021 08:43 - Son Güncelleme: 09.11.2021 08:43
Günlük 12 TL taksitli 10.000 TL ihtiyaç krediniz 3 dakika içinde hesabınızda! Finansbank, İNG ve TEB muslukları fora etti!

Gün içerisinde beklemediğimiz, hesap etmediğimiz haller bazı durumlarda bizi nakit sıkıntısına sokabilir. Genellikle de evlilik gibi bol masraflı işlerde ya da sağlık gibi hayati hallerde anlık nakde gereksinim duymak bireyin zor halde kalmasını sağlayabiliyor. Bunun yani sıra karşılaşılan fırsatları kazanca dönüştürmek de tekrar belli bir paraya gereksinim gerektiriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Günlük 12 TL taksitli 10.000 TL ihtiyaç krediniz 3 dakika içinde hesabınızda! Finansbank, İNG ve TEB muslukları fora etti!

QNB Finansbank Tanışma Kredisi

Tanışma Kredisi

Faiz Oranı

%1,39

Aylık Taksit

371,72 TL

Toplam Ödeme

13.431,92 TL


Günlük 12 TL taksitli 10.000 TL ihtiyaç krediniz 3 dakika içinde hesabınızda! Finansbank, İNG ve TEB muslukları fora etti!

ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,35

Aylık Taksit

368,79 TL

Toplam Ödeme

13.326,44 TL

Günlük 12 TL taksitli 10.000 TL ihtiyaç krediniz 3 dakika içinde hesabınızda! Finansbank, İNG ve TEB muslukları fora etti!

TEB - Türk Ekonomi Bankası CEPTETEB İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı

%1,59 %1,36

Aylık Taksit

369,52 TL

Toplam Ödeme

13.352,72 TL

Günlük 12 TL taksitli 10.000 TL ihtiyaç krediniz 3 dakika içinde hesabınızda! Finansbank, İNG ve TEB muslukları fora etti!

3 DAKİKADA KREDİ

3 dakikada kredi veren bankalar denildiği vakit çoğu değişik kurumun olduğunu görmekteyiz. Son senelerde çoğu özel ve devlet bankası, bu alanda kampanya başlatmıştır. Kampanyalar vasıtası ile dilediğiniz kadar krediyi, belli koşullara göre hareket ederek almanız olasıdır.

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