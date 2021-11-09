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Bu yöntemler masaya geldi! Emeklilikte Yaşa Takılanlara adeta ilaç olacak! EYT ile 10 yılı olana hem tazminat hem emeklilik müjdesi!

EYT ile 10 yılı olana hem tazminat hem emeklilik müjdesi geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlara adeta ilaç olacak bu yöntemler masaya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılacak çalışma için hazırlıkları tamamladı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT hakkında çalışma başlatmıştı. EYT için 5 formülün öne çıktığı görülüyor. EYT çalışmasıyla birlikte en az emeklilik bekleyen bir vatandaşın en az 2 yıl kazancı olacak. 3600 günü dolduranlar emekli de olabilir tazminat da alabilme imkanı var.

09.11.2021 08:40 - Son Güncelleme: 09.11.2021 10:54
EYT ile 10 yılı olana hem tazminat hem emeklilik müjdesi! Emeklilikte Yaşa Takılanlara adeta ilaç olacak! Bu yöntemler masaya geldi!

EYT milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği güncel konulardan birisi olarak sık sık karşımıza çıkıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile 5 formül gündeme gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlıklarını tamamladı. Sigorrtası 9 Eylül 1999 tarihinden önce olan, yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlara müjdeli haberler peşi sıra geliyor. Gündemdeki gelişmeler tüm hızıyla devam ederken yeni bir formül daha masaya geldi. Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup yaşa takılanlar için kısmi emeklilik imkanı da var.

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EYT ile 10 yılı olana hem tazminat hem emeklilik müjdesi! Emeklilikte Yaşa Takılanlara adeta ilaç olacak! Bu yöntemler masaya geldi!

YENİ FORMÜLLER MASAYA GELİYOR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa çalışmaları devam ederken yeni formüller de masaya getiriliyor. Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ancak yaşı bekleyenler eğer primleri eksikse de emekli olabilecek.

EYT ile 10 yılı olana hem tazminat hem emeklilik müjdesi! Emeklilikte Yaşa Takılanlara adeta ilaç olacak! Bu yöntemler masaya geldi!

Mevcut düzenlemeye göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar 15 yıl 3600 günü doldurma şartıyla emeklilik hakkına kavuşabiliyor.

EYT ile 10 yılı olana hem tazminat hem emeklilik müjdesi! Emeklilikte Yaşa Takılanlara adeta ilaç olacak! Bu yöntemler masaya geldi!

Bu durumda onlar için kısmi emeklilik formülü devreye girecek. Üstelik kısmi emeklilik şartlarını tamamlayanlar istifa ettiklerinde tazminat da alabiliyorlar. 3600 gün yani 10 yıllık primi olanlar kadınsa 59 erkekse 55 yaşını da doldurmuşsa emeklilik yolu açılacak.

EYT ile 10 yılı olana hem tazminat hem emeklilik müjdesi! Emeklilikte Yaşa Takılanlara adeta ilaç olacak! Bu yöntemler masaya geldi!

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Bu arada 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar eğer 3600 günü tamamlamışlarsa SGK'dan alacakları bir yazı ile işyerlerine müracaat ederek istifa ile tazminat alabiliyor.

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