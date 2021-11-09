Bu yöntemler masaya geldi! Emeklilikte Yaşa Takılanlara adeta ilaç olacak! EYT ile 10 yılı olana hem tazminat hem emeklilik müjdesi!

EYT milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği güncel konulardan birisi olarak sık sık karşımıza çıkıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile 5 formül gündeme gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlıklarını tamamladı. Sigorrtası 9 Eylül 1999 tarihinden önce olan, yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlara müjdeli haberler peşi sıra geliyor. Gündemdeki gelişmeler tüm hızıyla devam ederken yeni bir formül daha masaya geldi. Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup yaşa takılanlar için kısmi emeklilik imkanı da var.