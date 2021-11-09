Bu yöntemler masaya geldi! Emeklilikte Yaşa Takılanlara adeta ilaç olacak! EYT ile 10 yılı olana hem tazminat hem emeklilik müjdesi!
EYT ile 10 yılı olana hem tazminat hem emeklilik müjdesi geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlara adeta ilaç olacak bu yöntemler masaya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yapılacak çalışma için hazırlıkları tamamladı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı EYT hakkında çalışma başlatmıştı. EYT için 5 formülün öne çıktığı görülüyor. EYT çalışmasıyla birlikte en az emeklilik bekleyen bir vatandaşın en az 2 yıl kazancı olacak. 3600 günü dolduranlar emekli de olabilir tazminat da alabilme imkanı var.
EYT milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği güncel konulardan birisi olarak sık sık karşımıza çıkıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile 5 formül gündeme gelirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hazırlıklarını tamamladı. Sigorrtası 9 Eylül 1999 tarihinden önce olan, yaş ve prim şartını tamamlayarak emekli olmayı bekleyen vatandaşlara müjdeli haberler peşi sıra geliyor. Gündemdeki gelişmeler tüm hızıyla devam ederken yeni bir formül daha masaya geldi. Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup yaşa takılanlar için kısmi emeklilik imkanı da var.
YENİ FORMÜLLER MASAYA GELİYOR
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa çalışmaları devam ederken yeni formüller de masaya getiriliyor. Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ancak yaşı bekleyenler eğer primleri eksikse de emekli olabilecek.