Ocak 2022’de 2. el otomobil fiyatları düşecek mi, zamlanacak mı? Otomobil alacaklara 2 kritik ikaz! Araba fiyatları düşer mi? 2 ay içinde...

Araba alacaklar neredeyse her gün sıfır ve ikinci el güncel fiyat listesini araştırıyor. Bilindiği üzere tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en fazla zarara uğrayan otomotiv sektörü oldu. Bu süreç içinde hem sıfır araçlarda hem de ikinci el araç fiyatlarında artış meydana geldi. Aynı zamanda döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik, pandemi koşulları ve arz sıkıntısı fiyatlar üzerinde artışa sebebiyet oluyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, birinci eldeki bulunurluk sıkıntısından dolayı 2. ele talep arttığını bu nedenle talep artışının fiyatları tetiklediği söyleniyor. Peki, araba fiyatları düşer mi? 2. el araba fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? 2022'de araba fiyatları ne olur? İşte tüm merak edilenler ve uzman yorumları!