BELLİ OLDU! Bağ-Kur emeklisi ile asgari ücret emeklisi arasında maaş farkı var mı? Askerlik borçlanması işe giriş süresini geriye çeker mi?
Milyonlarca çalışan çalışma hayatlarıyla ilgili birçok sorunun cevabını merak ediyor. Özellikle sorulan sorular arasında "Ne zaman emekli olabilirim? Bağ-Kur emeklisi ile asgari ücret emeklisi arasında maaş farkı var mı? Askerlik borçlanması işe giriş süresini geriye çeker mi?" yer alıyor. Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü merak edilen soruları yanıtladı.
Babam, 01.02.1964 doğumlu. 01.05.1983 işe giriş tarihi. Toplam 238 gün prim günü var. Çok sorduk soruşturduk ama net bir şekilde bilgi edinemedik, prim günü çok az olduğu için emekli olması çok zor diyorlar. Hocam ne yapabiliriz? İSMAİL TAYKAYA
Çok sormaya gerek yok çünkü prim çok az. Bu primle emekli olamaz. En az 3600 gün olmalı. Ancak 60 yaşına geldiğinde bu primleri geri alabilirsiniz.
9.5.76 doğumluyum. 92 yılında ticaret lisesinde başlangıç numaram var prim ödememiş okul. 96 yılında 3 ay inşaat işçisi primi ödedim. 12.10.2000'de öğretmen oldum. Daha sonra 8 ay kısa dönem askerlik yaptım. Halen öğretmenliğe devam ediyorum. 92 başlangıç numarasına prim yatırabilir miyim? Ne zaman emekli olup aylığa hak kazanırım. Teşekkür ederim. MUSTAFA GÖKHAN DOĞAN
92 yılındaki staj sigortası prim yatırılsa da zaten emeklilikte kullanılamıyor. Daha sonra memur olduğunuz için 96 yılındaki giriş de başlangıç sayılmıyor ama primler hizmet birleştirmesi ile kullanılıyor. Memuriyete başladığınız tarihe göre 25 yıl kesenek ödeyip 60 yaşında emekli olursunuz.
14.11.1977 doğumluyum. SSK girişim Eylül 1994 olup 5500 çalışma gününü doldurmuş durumdayım. Kaç yaşında emekli olabilirim? HAKAN TURHAN
25 yıl 55 yaş ve 5750 gün şartlarınız var. Sadece yıl şartı tamamlanmış primi de doldurup yaşı bekleyeceksiniz.
Merhaba 1996 yılında çıraklık eğitimde sigorta girişim ama 2003 yılana kadar pirim günüm yok emeklilikte bu sigorta girişi geçerli olur mu? HAYRİ BAŞ
Emekliliğiniz 2003 yılındaki girişinize göre hesaplanacak. 7 bin gün ve 60 yaş gerekiyor.
İlk işe giriş tarihim 20.10.1998. Gün sayım 5665. İlk SSK primim 01.11.2002'de yattı ne zaman emekli olabilirim? MUSTAFA ACAR
1998 yılı staj ise geçerli değil. 2002 deki girişe göre 60 yaş ve 7 bin gün gerekiyor.
1983 doğumluyum, 04.10.1999 sigorta girişim. 4699 prim gün sayım var, 2003 yılında askere gittim. Askerlik borçlanması yapıp işe giriş süresini geriye çekebilir miyim? Hangi şartlarda emekli olabilirim? MUHAMMED GÜLER
Sigortadan sonraki askerlik işe girişi geri çekmiyor. Erken emekliliği 1 ay ile kaçırmışsınız. İşe girişe göre 60 yaş ve 7 bin gün şartlarınız var.
01.02.1995 girişliyim 17.11.1976 doğumluyum. 7500 gün var. Ne zaman emekli olabilirim? BURÇİN İŞENÇ
20 yıl 51 yaş ve 5750 gün şartlarınız var. Prim tamam yıl tamam yaşı bekleyeceksiniz.