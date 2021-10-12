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Haberler Ekonomi Günde 6 lira taksitle 5 bin TL alabilirsiniz! Koşul yok, şart yok! Başı darda kalana hızır gibi yetişecek!

Günde 6 lira taksitle 5 bin TL alabilirsiniz! Koşul yok, şart yok! Başı darda kalana hızır gibi yetişecek!

Koşul yok, şart yok! Nakit gereksinim duyan kişilerin çoğunlukla tercih ettiği seçeneklerden biri ihtiyaç kredisidir. Bu bağlamda bankalar kendi aralarında çeşitli kampanyalar düzenleyerek bazı fırsat kapılarını vatandaşlar için aralayabiliyorlar. Türkiye'nin en köklü bankalarından olan Vakıfbank, son derece uygun kredi pozitif yanlarını duyurdu.

12.10.2021 08:29 - Son Güncelleme: 12.10.2021 08:29
Günde 6 lira taksitle 5 bin TL alabilirsiniz! Koşul yok, şart yok! Başı darda kalana hızır gibi yetişecek!

Nakit ihtiyacı olan kişilerin sıklıkla tercih ettiği seçeneklerden biri ihtiyaç kredisi çekmektir. Ancak nakit arayışı içine giren kişiler uygun maliyetli olması koşuluyla ihtiyaç kredilerine yönelir. Bu bağlamda bankalar kendi aralarında çeşitli kampanyalar düzenleyerek bazı fırsat kapılarını vatandaşlar için aralayabiliyorlar. Türkiye'nin en köklü bankalarından olan Vakıfbank, son derece uygun kredi avantajını duyurdu. Bu ihtiyaç kredisi kampanyası sayesinde eş güdümlü ihtiyaçlarınızı ertelemeden giderebilme imkanına sahip olabilirsiniz.

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Günde 6 lira taksitle 5 bin TL alabilirsiniz! Koşul yok, şart yok! Başı darda kalana hızır gibi yetişecek!

Tüm ihtiyaçlarınız amacıyla 36 aya varan vade fırsatları, uygun faiz oranları ve elastik ödeme seçenekleriyle eş güdümlü başta kamu personeli, emekliler ve özel sektörler çalışanlarına özel olarak İhtiyaç Kredisi Kampanyası sağlanıyor. Üstelik başvurular son derece basit. İhtiyaç kredisi bankaların bize sunduğu kredi türlerinden biri. Tüketici kredisi de olarak da adlandırılmaktadır. Daha çok nakit ihtiyaçlarımız için kullanıyoruz.

Günde 6 lira taksitle 5 bin TL alabilirsiniz! Koşul yok, şart yok! Başı darda kalana hızır gibi yetişecek!

İşte ihtiyaç kredisi hakkında detaylar;

Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.

Günde 6 lira taksitle 5 bin TL alabilirsiniz! Koşul yok, şart yok! Başı darda kalana hızır gibi yetişecek!

Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.

Günde 6 lira taksitle 5 bin TL alabilirsiniz! Koşul yok, şart yok! Başı darda kalana hızır gibi yetişecek!

Sms ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;

Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS gönderebilirsiniz.

Örnek SMS Metni:

KREDI 11111111111 3000

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