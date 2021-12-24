Günde 35 TL geri ödeme ile krediniz hesabınızda! Nakit paraya sıkışanlar için ihtiyaç kredisi faiz oranları! İş Bankası, Akbank…
En çok tercih edilen krediler arasında yer alan ihtiyaç kredisi vatandaşları nakit sıkışıklığından kurtarıyor. Paraya ihtiyacı olanlar bankaların sık sık değişen faiz oranlarını merak ediyor ve kendisine en uygun olan ödeme koşullarını seçmek, başvurmak istiyor. Nakit paraya sıkışanlar için bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. Böylece tek tek banka şubelerini dolaşmanıza gerek kalmayacak. Günde 35 TL geri ödeme ile krediniz hesabınızda oluyor ve çekeceğiniz miktara göre bu ödeme azalıp artabiliyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi gibi daha birçok bankanın ihtiyaç kredisi şartlarını haberimizden inceleyebilirsiniz.
24.12.2021 10:41
- Son Güncelleme: 24.12.2021 10:47
Özellikle pandemiden ve döviz kurundaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenen vatandaşlar bankadan ihtiyaç kredisi çekerek rahat etmek istiyor. Bütçesini toparlamak ve planladığı işleri gerçekleştirmek, borçlarını ödemek gibi sebepler nedeniyle de başvuru yapmak istiyor ve bankaların ihtiyaç kredisi güncel faiz oranlarını merak ediyor. Günde 35 TL geri ödeme ile kredi için başvurduğunuzda günlük harçlık verir gibi ödeme yaparak bu hayallerinizi gerçekleştirmeniz mümkün. İş Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi gibi pek çok bankanın ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer alıyor.