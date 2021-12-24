Günde 35 TL geri ödeme ile krediniz hesabınızda! Nakit paraya sıkışanlar için ihtiyaç kredisi faiz oranları! İş Bankası, Akbank…

Özellikle pandemiden ve döviz kurundaki dalgalanmalardan olumsuz etkilenen vatandaşlar bankadan ihtiyaç kredisi çekerek rahat etmek istiyor. Bütçesini toparlamak ve planladığı işleri gerçekleştirmek, borçlarını ödemek gibi sebepler nedeniyle de başvuru yapmak istiyor ve bankaların ihtiyaç kredisi güncel faiz oranlarını merak ediyor. Günde 35 TL geri ödeme ile kredi için başvurduğunuzda günlük harçlık verir gibi ödeme yaparak bu hayallerinizi gerçekleştirmeniz mümkün. İş Bankası, Akbank, Garanti, Yapı Kredi gibi pek çok bankanın ihtiyaç kredisi faiz oranları haberimizde yer alıyor.