Günde 26,3 TL’den başlayan taksitlerle krediniz hazır! 20000 TL ihtiyaç kredisine en uygun oran veren bankalar!

Günümüzde tüketici kredisi olarak 20. 000 TL kredi çekenler günlük 26.3 TL ile geri ödeme yapabilirler. Aylık olarak aşağı yukarı 790 TL geri ödeme sistemi ile pek çok banka 20.000 TL olarak tüketici kredisi sunmaktadır. Özelliklede bugünümüzde kamu bankalarının kredi faiz oranları daha düşük olmaktadır.