Emekliye 10 bin lira, memura 41 bin 500 lira! Promosyonda eylül fırtınası! Yarış kızıştı: Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Son dakika emekli banka promosyonu haberleri | Milyonlarca emekli için banka promosyonunda 3 yıllık süre önümüzdeki mart ayında dolacak. Ancak birçok banka adeta şimdiden emekliler için promosyon yarışına girdi. Bankaların eylül ayı emekli promosyon kampanyalarının detayları da netleşti. Buna göre bazı bankalar emeklilere 8 bin liraya varan promosyon verirken, bazı bankalarda ise emekli yakınını getirene de ekstra kazanç var! Emeklilerin bu yöntemle bankalardan kazancı 10 bin liraya kadar çıkıyor. Özel bankaların yanı sıra kamu bankaları da emeklilerin promosyon yarışına dahil olma hazırlığında... Emeklilerin yanı sıra memurlar için de promosyon savaşı sürüyor. Bazı kurumlar 41 bin 500 TL karşılığında sözleşme yeniledi! Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? Yapı Kredi, Garanti, Akbank, Finansbank, ING, Kuveyt Türk emekli promosyon tutarları ne kadar? İşte son gelişmeler...
05.09.2022 12:17 - Son Güncelleme: 05.09.2022 12:20
Yapılan promosyon anlaşmaları çerçevesince 3 yıl süre için Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi personeline 31 bin 100 lira, Eskişehir Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki personele 36 bin lira, Bingöl Özel İdaresi personeline 23 bin 875 lira, Edirne Keşan Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına 25 bin 250 lira, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına 21 bin 950, Saruhanlı Belediyesi personeline 19 bin 50, Adalet Bakanlığı personeline 25 bin lira ödenecek.