Günde 122 TL ödeyerek, kendi evinizin sahibi olabileceksiniz! Konut kredisi faiz oranları sıfırlandı: Kiracılığa paydos
Geride bıraktığımız yılın eylül ayında yukarı yönlü hareketler sergilemeye başlayan dolar kuru, kasım ayına gelindiğinde hızına hız katmış ve sonuç olarak aralık ayına girildiğinde kendisinin rekorunu kırarak 18 TL seviyesini görmüştü. Dolar kurunun bu hızlı yükselişine bağlı olarak yükselen grafikler sergileyen euro kuru, o dönem içerisinde 20 TL'ye, gram altın ise bin 82 TL'ye yükselmişti.
14.05.2022 09:17 - Son Güncelleme: 14.05.2022 09:17
Yeni dönemde kendi evinin sahibi olmak için birikim yapmış olan ancak konut fiyatlarının çeşitli faktörler çerçevesinde zamlanmasına karşın birikimi eksik kalan vatandaşlara, Vakıf Katılım Bankası'ndan destek haberi geldi. İşte faiz oranlarının sıfırlandığı, kâr payı oranlarının düşük tutulduğu Vakıf Katılım Konut Finansmanı hizmetine ilişkin ayrıntılar
Bu noktada devreye giren Vakıf Katılım Bankası, konut finansmanı hizmetinin faiz oranını sıfırladığını ve ilgili hizmetinin kâr payı oranını en düşük seviyede tuttuğunu açıkladı.