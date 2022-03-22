Altınbank hakkında detaylar belli oldu! Altınbank vatandaşa kredi de verecek!

Uzun süredir kuyumculuk sektörü mensuplarının kredi ve finansal sorunlarına çözüm bulmak amacıyla çalıştıklarını belirten İKO Başkanı Mustafa Atayık, Altınbank kuracaklarının müjdesini verdi. Altının çok değerli ve üretimdeki ham madde olduğunu dile getiren Atayık, "Ulaşımda pahalı olduğu için zorluk çekiyoruz. Bunun için de böyle bir çalışma yapmak zorunda hissettik çünkü üretimimizi artırmamız lazım.