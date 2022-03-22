Altınbank hakkında detaylar belli oldu! Altınbank vatandaşa kredi de verecek!
Kuyumcular geçtiğimiz günlerde yeni bir atılımda bulunarak Altınbank kuracaklarını açıklamışlardı. İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Altınbank sektörün lokomotifi olacak. Altınbank sadece kuyumcuların bankası değil, halkımızın da bankası olacak. Amacımız sektörümüzde üretimi, istihdamı, ihracatı artırmak, vatandaşlarımızın da kredi ihtiyaçlarını karşılamak olacak" dedi. İşte detaylar…
En kısa sürede faaliyete geçmesi planlanan Altınbank ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Altınbank sektörün lokomotifi olacak. Altınbank sadece kuyumcuların bankası değil, halkımızın da bankası olacak. Amacımız sektörümüzde üretimi, istihdamı, ihracatı artırmak, vatandaşlarımızın da kredi ihtiyaçlarını karşılamak olacak" dedi. Kuyumcular ise Altınbank'ın yararlı olabileceğini düşündüklerini söyledi.
Uzun süredir kuyumculuk sektörü mensuplarının kredi ve finansal sorunlarına çözüm bulmak amacıyla çalıştıklarını belirten İKO Başkanı Mustafa Atayık, Altınbank kuracaklarının müjdesini verdi. Altının çok değerli ve üretimdeki ham madde olduğunu dile getiren Atayık, "Ulaşımda pahalı olduğu için zorluk çekiyoruz. Bunun için de böyle bir çalışma yapmak zorunda hissettik çünkü üretimimizi artırmamız lazım.
Dolayısıyla ekonomiye büyük bir katkısı olacak. Altınbank sadece kuyumcuların bankası değil, halkımızın da bankası olacak. Bütün vatandaşlarımızdan mevduat toplayacak, kredi de verecek. Birinci önceliğimiz sektörün ham madde ve finansman ihtiyacını karşılaması olacak" diye konuştu. Atayık, altın fiyatlarının piyasa şartlarına göre oluştuğunu ve bankanın fiyatlara müdahalesi olamayacağını söyledi.
YASTIK ALTI ALTINLAR EKONOMİYE KAZANDIRILACAK
Altınbank'ın vatandaşlardan mevduat toplayacağını, kredi vereceğini belirten Atayık, "Altın ithalatını azaltmak, yurt içinde de yastık altı dediğimiz yatırım altınlarının ekonomiye kazandırılmasını hedefliyoruz.