EYT yasası 395 oyla Meclis’ten geçti! Gözler Başkan Erdoğan’a çevrildi: Süreç nasıl işleyecek? İlk maaş ne zaman yatar?

"ÖNEMLİ BİR REFORM"

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yasa teklifiyle bir kademeli geçiş sunulduğu şeklindeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"1999 yılı, 8 Eylül'den önce ve sonra olmak üzere iki farklı hukuki statü getiriyor. 9 Eylül 1999'dan önce yaş şartı yok. Bununla beraber, 9 Eylül 1999'la beraber 99'dan bugüne kadar yürürlükte olan mevzuat aynı mevzuattır. 99'daki mevzuat bugüne kadar geçerli bir mevzuattır ve o mevzuatta da emekli olabilmek için üç şart aranmaktadır. Bunlardan birincisi sigortalılık süresini doldurmak, ikincisi 5 bin ila 5 bin 975 gün arasında işe başlama tarihi itibariyle değişkenlik arz eden bir kademeli pirim günü sayısını doldurmak, üçüncü şart olarak da yaş şartını doldurmak. Dolayısıyla 3 şart yerine geldiğinde emekli olabilme hakkı elde edilebiliyor. Biz bu konuda AK Parti iktidarlarından önce mevcut bulunan üç şarttan yaş şartını tamamen ortadan kaldırıyoruz ve bugün itibarıyla 1999'dan itibaren şu ana değin yürürlükte olan mevzuata göre, kanunlara göre çalışma süresini, sigortalılık süresini ve tabi olduğu prim gün sayısını dolduran ve 1999'dan önce sigortalılık başlangıcını başlatabilen bütün çalışanlarımıza yaş şartı aranmaksızın emekli olma hakkı getiriyoruz. Dolayısıyla işin doğrusu, özü ve esası tam da budur. Bunun dışındaki değerlendirmeler hakikati asla ve kata ifade etmemektedir."