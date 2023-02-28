EYT yasası 395 oyla Meclis'ten geçti! Gözler Başkan Erdoğan'a çevrildi: Süreç nasıl işleyecek? İlk maaş ne zaman yatar?
Asrın deprem felaketi sonrası yaralar sarılıyor. TBMM, deprem felaketinin ardından ara verdiği çalışmalarına başladı. Bu bağlamda, Genel Kurul'da Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin kanun teklifinin görüşmeler yapıldı. Görüşmeler sonucu 395 oyla EYT yasalaştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de "Milletimize söz verdiğimiz gibi, EYT artık sorun olmaktan çıktı" açıklamasını yaptı. Peki, süreç nasıl işleyecek? İlk maaş ne zaman yatar? Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Genel Kurulda kabul edilen teklif, 4 maddeden oluşuyor.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.
Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.
İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.
Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.
Teklifin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi, saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
24 YILLIK SORUN ÇÖZÜLDÜ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Uzun süredir üzerinde çalıştığımız 24 yıllık EYT sorunu artık çözüldü. Emekçilerimize hayırlı olsun" dedi.
Başkan Erdoğan da Bakan Bilgin'in paylaşımını retweet etti.
"EYT SORUN OLMAKTAN ÇIKTI"
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de "Milletimize söz verdiğimiz gibi, EYT artık sorun olmaktan çıktı" açıklamasını yaptı.
"ÖNEMLİ BİR REFORM"
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yasa teklifiyle bir kademeli geçiş sunulduğu şeklindeki iddiaların doğru olmadığını belirtti. Akbaşoğlu, şunları kaydetti:
"1999 yılı, 8 Eylül'den önce ve sonra olmak üzere iki farklı hukuki statü getiriyor. 9 Eylül 1999'dan önce yaş şartı yok. Bununla beraber, 9 Eylül 1999'la beraber 99'dan bugüne kadar yürürlükte olan mevzuat aynı mevzuattır. 99'daki mevzuat bugüne kadar geçerli bir mevzuattır ve o mevzuatta da emekli olabilmek için üç şart aranmaktadır. Bunlardan birincisi sigortalılık süresini doldurmak, ikincisi 5 bin ila 5 bin 975 gün arasında işe başlama tarihi itibariyle değişkenlik arz eden bir kademeli pirim günü sayısını doldurmak, üçüncü şart olarak da yaş şartını doldurmak. Dolayısıyla 3 şart yerine geldiğinde emekli olabilme hakkı elde edilebiliyor. Biz bu konuda AK Parti iktidarlarından önce mevcut bulunan üç şarttan yaş şartını tamamen ortadan kaldırıyoruz ve bugün itibarıyla 1999'dan itibaren şu ana değin yürürlükte olan mevzuata göre, kanunlara göre çalışma süresini, sigortalılık süresini ve tabi olduğu prim gün sayısını dolduran ve 1999'dan önce sigortalılık başlangıcını başlatabilen bütün çalışanlarımıza yaş şartı aranmaksızın emekli olma hakkı getiriyoruz. Dolayısıyla işin doğrusu, özü ve esası tam da budur. Bunun dışındaki değerlendirmeler hakikati asla ve kata ifade etmemektedir."