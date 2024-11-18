Güncelleme geldi! SGK’dan müjde! Bu hastalıklara erken emeklilik hakkı

Erken emeklilik fırsatları, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konulardan biri. SGK, belirli durumlarda malulen emeklilik fırsatı sunuyor. Yeni yayınlanan malulen emeklilik listesi ile birlikte, kapsama alınan hastalıklar güncellendi ve listeye yeni hastalıklar da eklendi. Peki, malulen emeklilik şartları neler?