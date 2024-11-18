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Güncelleme geldi! SGK'dan müjde! Bu hastalıklara erken emeklilik hakkı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), malulen emeklilik başvurusu yapabilecek hastalıklar listesine güncelleme getirdi. Bu hastalıklara sahip olanlar, gerekli şartları sağlayarak erken emeklilik hakkından yararlanabilecekler. İşte güncellenmiş malulen emeklilik hastalıkları listesi ve başvuru şartları...

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 15:06 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 15:06
Güncelleme geldi! SGK’dan müjde! Bu hastalıklara erken emeklilik hakkı

Erken emeklilik fırsatları, vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konulardan biri. SGK, belirli durumlarda malulen emeklilik fırsatı sunuyor. Yeni yayınlanan malulen emeklilik listesi ile birlikte, kapsama alınan hastalıklar güncellendi ve listeye yeni hastalıklar da eklendi. Peki, malulen emeklilik şartları neler?

Güncelleme geldi! SGK’dan müjde! Bu hastalıklara erken emeklilik hakkı

Malulen Emeklilik İçin Güncel Hastalık Listesi

SGK, sağlık sorunları nedeniyle çalışma hayatına devam edemeyen ve işgücü kaybı yaşayan sigortalılar için malulen emeklilik kapsamında değerlendirilecek hastalıklar listesini duyurdu. İşte SGK'nın yeni malulen emeklilik listesi:

Güncelleme geldi! SGK’dan müjde! Bu hastalıklara erken emeklilik hakkı

  • Kanser

  • Epilepsi

  • Parkinson Hastalığı

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