Bu fiyata kiralık ev yok! Yüzde 25 peşinat ödeyene TOKİ 10.094 TL taksitle 2+1 sıfır daire satacak

Bilecik İli Bozüyük İlçesi'nde TOKİ tarafından hayata geçirilen 340 konut projesi kapsamında, idare stoklarında yer alan 27 adet 2+1 ve 9 adet 3+1 nitelikli toplamda 36 konut kura yöntemi ile satışa sunulacak. Bu fırsat, ev sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir avantaj sunuyor.

Konut Fiyatları Proje Özeline Göre Belirleniyor TOKİ'nin satışa sunduğu her konut projesinde, satış fiyatları projenin özelliklerine ve bulunduğu ile göre değişiklik gösteriyor. Konutların konumu, çevresi ve diğer özellikleri, fiyatlandırmada önemli rol oynuyor. Bu bilgiler, TOKİ tarafından yayımlanan ilanlarda detaylı bir şekilde belirtiliyor.