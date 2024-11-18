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Bu fiyata kiralık ev yok! Yüzde 25 peşinat ödeyene TOKİ 10.094 TL taksitle 2+1 sıfır daire satacak

Ev sahibi olmayı hayal edenler için TOKİ'den sevindirici haber geldi. Tapusu olmayan vatandaşlar ve ilk evini alacaklar için TOKİ, kiradan bile ucuz taksitlerle birçok ilde konut üretimine başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 12:09 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 12:09
Bu fiyata kiralık ev yok! Yüzde 25 peşinat ödeyene TOKİ 10.094 TL taksitle 2+1 sıfır daire satacak

Bilecik İli Bozüyük İlçesi'nde TOKİ tarafından hayata geçirilen 340 konut projesi kapsamında, idare stoklarında yer alan 27 adet 2+1 ve 9 adet 3+1 nitelikli toplamda 36 konut kura yöntemi ile satışa sunulacak. Bu fırsat, ev sahibi olmak isteyenler için kaçırılmayacak bir avantaj sunuyor.

Bu fiyata kiralık ev yok! Yüzde 25 peşinat ödeyene TOKİ 10.094 TL taksitle 2+1 sıfır daire satacak

Konut Fiyatları Proje Özeline Göre Belirleniyor

TOKİ'nin satışa sunduğu her konut projesinde, satış fiyatları projenin özelliklerine ve bulunduğu ile göre değişiklik gösteriyor. Konutların konumu, çevresi ve diğer özellikleri, fiyatlandırmada önemli rol oynuyor. Bu bilgiler, TOKİ tarafından yayımlanan ilanlarda detaylı bir şekilde belirtiliyor.

Bu fiyata kiralık ev yok! Yüzde 25 peşinat ödeyene TOKİ 10.094 TL taksitle 2+1 sıfır daire satacak

Resmi Site Üzerinden Satış İlanları Takip Edilmeli

TOKİ'nin satışa sunduğu konut projeleri ve detayları, resmi internet sitesi https://www.toki.gov.tr/satis/tr/duyuru-detay/bilecik-bozuyuk-1-240917143121342 üzerinden yayımlanıyor. Ev sahibi olmak isteyenlerin, TOKİ'nin resmi sitesini düzenli olarak takip ederek satış ilanlarını gözden kaçırmamaları önemli. Bu sayede, uygun fiyatlı konutlardan haberdar olabilir ve başvurularını zamanında gerçekleştirebilirler.

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