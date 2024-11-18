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Uzman isimden rekor altın tahmini! 2025 yılında gram, çeyrek altın fiyatı...

ABD seçimlerinin ardından dalgalanan altın fiyatlarına rağmen, Goldman Sachs 2025 yılı için iyimser tahminlerini sürdürüyor. Banka, FED'in faiz indirimleri ve merkez bankalarının artan altın alımlarıyla fiyatların tarihi seviyelere ulaşacağını öngörüyor.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 15:58 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 15:58
Uzman isimden rekor altın tahmini! 2025 yılında gram, çeyrek altın fiyatı...

Küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD'nin faiz politikaları altın fiyatlarını şekillendirmeye devam ediyor. Goldman Sachs, 2025 yılında altının yatırımcıların gözdesi haline geleceğini ve rekor seviyelere ulaşacağını belirtiyor.

Uzman isimden rekor altın tahmini! 2025 yılında gram, çeyrek altın fiyatı...

ABD seçimleri sonrası altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara rağmen, 2025 yılının altın için rekorlarla dolu bir yıl olacağı öngörülüyor. Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, FED'in faiz politikaları ve merkez bankalarının artan altın alımlarıyla fiyatların tarihi seviyelere ulaşacağını açıkladı.

Uzman isimden rekor altın tahmini! 2025 yılında gram, çeyrek altın fiyatı...

2025'TE ALTIN ARTACAK

Goldman Sachs'a göre, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirme çabaları altını öncelikli hale getiriyor. Jeopolitik gerilimler ve doların küresel rezerv para birimi statüsüne yönelik tartışmaların derinleşmesi, altını güvenli liman yatırımı olarak ön plana çıkarıyor. Bu gelişmeler, 2025'te altına yönelik talebi daha da artırabilir.

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