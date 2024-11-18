Uzman isimden rekor altın tahmini! 2025 yılında gram, çeyrek altın fiyatı...

Küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD'nin faiz politikaları altın fiyatlarını şekillendirmeye devam ediyor. Goldman Sachs, 2025 yılında altının yatırımcıların gözdesi haline geleceğini ve rekor seviyelere ulaşacağını belirtiyor.

ABD seçimleri sonrası altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara rağmen, 2025 yılının altın için rekorlarla dolu bir yıl olacağı öngörülüyor. Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs, FED'in faiz politikaları ve merkez bankalarının artan altın alımlarıyla fiyatların tarihi seviyelere ulaşacağını açıkladı.