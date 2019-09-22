GaleriEkonomi

Güncel liste açıklandı! İşte ülkelerin petrol rezervleri... Türkiye yayınlanan listede yer aldı mı? 

Uluslararası Global Firepower şirketi ülkelere göre en çok petrol rezervine sahip olan 50 ülkeyi ve ne kadar petrol rezervine sahip olduğunu verilerini açıkladı. Peki hangi ülke bu alanda lider? ABD'nin mi yoksa Rusya'nın petrol rezervi daha fazla? Türkiye yayınlanan listede yer aldı mı? İşte sonuçlarına çok şaşıracağınız o liste...

22.09.2019 20:35 - Son Güncelleme: 22.09.2019 20:36
Güncel liste açıklandı! İşte ülkelerin petrol rezervleri... Türkiye yayınlanan listede yer aldı mı?

1- Venezuela (Varil): 300,900,000,000

Güncel liste açıklandı! İşte ülkelerin petrol rezervleri... Türkiye yayınlanan listede yer aldı mı?

2- Suudi Arabistan (Varil): 266,500,000,000

Güncel liste açıklandı! İşte ülkelerin petrol rezervleri... Türkiye yayınlanan listede yer aldı mı?

3- Kanada (Varil): 169,700,000,000

Güncel liste açıklandı! İşte ülkelerin petrol rezervleri... Türkiye yayınlanan listede yer aldı mı?

4- İran (Varil): 158,400,000,000

Güncel liste açıklandı! İşte ülkelerin petrol rezervleri... Türkiye yayınlanan listede yer aldı mı?

5- Irak (Varil): 142,500,000,000

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Emekliye banka promosyonu | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine bankalar hangi hizmetleri sunuyor?
Emekliye banka promosyonu | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine bankalar hangi hizmetleri sunuyor?