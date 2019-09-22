Emekliye banka promosyonu | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine bankalar hangi hizmetleri sunuyor?
Bankalar emekli müşteri yarışında. Kimilerinde promosyon 900 liraya kadar çıkarken, emekli müşteri getirenlere 100- 125 lira veren de var. İkinci promosyon da yaklaşıyor. Bu kapsamda son zamanlarda "Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?" sorusu merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor. Peki bankaların emeklilere sunduğu diğer avantajlar neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de.
22.09.2019 07:55
- Son Güncelleme: 22.09.2019 07:55
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