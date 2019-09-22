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Emekliye banka promosyonu | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine bankalar hangi hizmetleri sunuyor?

Bankalar emekli müşteri yarışında. Kimilerinde promosyon 900 liraya kadar çıkarken, emekli müşteri getirenlere 100- 125 lira veren de var. İkinci promosyon da yaklaşıyor. Bu kapsamda son zamanlarda "Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?" sorusu merakla araştırılan sorular arasında bulunuyor. Peki bankaların emeklilere sunduğu diğer avantajlar neler? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de.

22.09.2019 07:55 - Son Güncelleme: 22.09.2019 07:55
Emekliye banka promosyonu | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine bankalar hangi hizmetleri sunuyor?

Tüm emekliler banka promosyonu ile ek gelir elde edebiliyor.

Emekliye banka promosyonu | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine bankalar hangi hizmetleri sunuyor?

3 yıllık dönem için maaşa göre en az 300, 375, 450 lira promosyon ödenirken, bankaların yarışı ya tutarları yükseltiyor ya da ek faydalar sağlıyor.

Emekliye banka promosyonu | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine bankalar hangi hizmetleri sunuyor?

Özel bankalar halen 900 liraya varan promosyon ödemesi yapıyor.

Emekliye banka promosyonu | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine bankalar hangi hizmetleri sunuyor?

Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100-125 lira verenler de; 2 gün erken maaş, ücretsiz havale-EFT işlemleri, faturalarda indirim gibi ek fırsatlar sunanlar da var.

Emekliye banka promosyonu | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerine bankalar hangi hizmetleri sunuyor?

Ücretsiz tıbbi danışmanlık ve ambulans, şubede işlem önceliği, krediler ve mevduatta özel faiz gibi imkanlar da emeklilere sunulan faydalar arasında bulunuyor.

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