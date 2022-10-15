EYT’de DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR! a-b-c-d prim detayıyla yaş düğümü AÇILDI! Eylül 1999 öncesi SİGORTA GİRİŞLİLER yumurta kapıya dayandı!

YANLIŞ: EYT'Lİ OLMAK İÇİN PRİME İHTİYAÇ BULUNMUYOR

DOĞRU: Emeklilik için hangi yasa işletilirse işletilsin mutlaka belli bir primin ödenmesi gerekiyor. Sadece sigortalı olmak, ya da sigortalı olup belli bir yıllı doldurmak yetmiyor.

Emeklilik için prim ödemesi yapma şartı var. Prim olmadan emeklilik olmuyor. Dolayısıyla EYT anlamında da prim ve yılın tamam yaşın beklendiği anlaşılıyor.