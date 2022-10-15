EYT’de DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR! a-b-c-d prim detayıyla yaş düğümü AÇILDI! Eylül 1999 öncesi SİGORTA GİRİŞLİLER yumurta kapıya dayandı!
EYT ile ilgili son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. EYT düzenlemesi dört gözle beklenirken bir çok kişinin doğru bildiği ancak yanlış olan detaylar bulunuyor. Bu noktada Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem vatandaşları bilgilendirdi. Öte yandan 2000'li yıllardan önceki dönemlerde yapılan hatalar ve vatandaşların yapması gerekenlerle ilgili kritik açıklamalar geldi. İşte EYT'de son durum ve diğer merak edilenler!
Emeklilikte Yaşı Takılanlar bu habere dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Yeni Asır'daki yazısında EYT hakkında doğru bilinen yanlışları açıkladı. YANLIŞ: 8 Eylül 99 öncesi sigortalı olan herkes eyt kapsamında emekli olacak. DOĞRU: Emeklilikte Yaşa Takılan kapsamı içine giren sigortalıların 8 Eylül 1999 öncesinde ilk defa uzun vadeli sigorta kollarından çalışmaya başlamış ve prim ödemiş olmaları gerekiyor. Bu anlamda bakıldığında bu tarih öncesinde sigortalı olanlar EYT'li. Ama bunların hepsinin hemen emekli olmaları mümkün değil. İşte Erdem'in yazısı...
EYT'DE DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR!
EYT ile ilgili ortaya atılan ve doğru bilinen yanlışlardan bazılarını sizler için derledik.
YANLIŞ: EYT'Lİ OLMAK İÇİN PRİME İHTİYAÇ BULUNMUYOR
DOĞRU: Emeklilik için hangi yasa işletilirse işletilsin mutlaka belli bir primin ödenmesi gerekiyor. Sadece sigortalı olmak, ya da sigortalı olup belli bir yıllı doldurmak yetmiyor.
Emeklilik için prim ödemesi yapma şartı var. Prim olmadan emeklilik olmuyor. Dolayısıyla EYT anlamında da prim ve yılın tamam yaşın beklendiği anlaşılıyor.
YANLIŞ: EYT'DE 18 YAŞ ÖNCESİ SİGORTA GEÇERLİ DEĞİLDİR
DOĞRU: Geçmiş yıllarda 18 yaş öncesi uzun vadeli sigorta kolları kapsamında çalışmış ve prim ödemiş çok sayıda sigortalı var.
Fiili çalışma varsa bu primler emeklilik hesabında kullanılıyor ve başlangıç da sayılıyor. Ancak burada karıştırılan yıl şartı.
Yani SSK kapsamında uygulanan kadınlar için 20 erkekler için 25 yıl bekleme süresi 18 yaşın dolduğu tarihten itibaren başlıyor.