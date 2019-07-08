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Altın zengini ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Dünya üzerindeki devletlerin altın rezervleri açıklandı. Açıklanan listede Türkiye'de dikkat çeken ülkeler arasında yer alıyor. Bakın, Türkiye yeraltı zenginlikleri kaynakları bakımından kaçıncı sırada? En çok altın hangi ülkede bulunuyor? Türkiye'nin ne kadar altın rezervi var? Listede ülkelerin doğalgaz rezervleri, petrol rezervleri de yer alıyor. İşte dünyada çok konuşulan o liste...

08.07.2019 22:55 - Son Güncelleme: 08.07.2019 23:00
Altın zengini ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

Dünyanın yeraltı kaynakları zengini ülkeleri listesi açıklandı. Merakla beklenen listede Türkiye de yerini aldı. Peki, Türkiye yeraltı zengini ülkeler arasında kaçıncı sırada? İşte o liste...

EN ÇOK ALTIN HANGİ ÜLKEDE? TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

49-Ürdün: 38,3 ton

Altın zengini ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

48-Bulgaristan: 40,3 ton

Altın zengini ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

47-Bolivia: 42,5 ton

Altın zengini ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

46-Belarus: 43,6 ton

Altın zengini ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada

45-Finlandiya: 49,1 ton

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