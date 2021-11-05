2021 ve 2022 KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvuruları ne zaman? Son dakika GSB duyurusu!
2021 ve 2022 KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvuruları ne zaman? soruları öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. YKS ve DGS tercihlerinin sona ermesinin ardından yurt başvuruları da tamamlandı. Milyonlarca öğrenci okullarına ve yurtlarına yerleşti. Gözler şimdi KYK bus başvurularında... KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıl 28 Ekim'de başlayıp 3 Kasım tarihinde sona ermişiti. Bu yılki KYK burs başvurusu için gelecek son dakika GBS açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte son gelişmeler...
KYK burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burslarından yararlanmak isteyen milyonlarca öğrenci bulunuyor. Yüz yüze eğitimin de başlamasıyla birlikte okullarında ders gören öğrenciler KYK burslarını almak için can atıyor. Bu kapsamda KYK burs başvuruları hakkında son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki 2021 ve 2022 KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvuruları ne zaman? GSB KYK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...
Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;
"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR 2021 2022?
İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.