2021 ve 2022 KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvuruları ne zaman? Son dakika GSB duyurusu!

KYK burs başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burslarından yararlanmak isteyen milyonlarca öğrenci bulunuyor. Yüz yüze eğitimin de başlamasıyla birlikte okullarında ders gören öğrenciler KYK burslarını almak için can atıyor. Bu kapsamda KYK burs başvuruları hakkında son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki 2021 ve 2022 KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvuruları ne zaman? GSB KYK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...